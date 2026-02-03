Швеция и Дания объявили о совместной закупке систем ПВО Tridon для Украины - Reuters

Швеция и Дания совместно закупят и передадут Украине системы противовоздушной обороны стоимостью 2,6 млрд шведских крон (290 млн долларов) для помощи в отражении российских атак, заявили во вторник министры обороны обеих стран. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Швеция профинансирует 2,1 млрд крон на приобретение систем ПВО Tridon, разработанных шведским подразделением оборонной группы BAE Systems Bofors, а Дания внесет около 500 млн крон, сообщил министр обороны Швеции Паль Йонсон.

"Это означает, что Украина может создать батальон противовоздушной обороны, если захочет", – сказал он на совместной пресс-конференции в Гётеборге (Швеция) со своим датским коллегой Трольсом Лундом Поульсеном.

"Закупка не только предоставляет Украине дополнительные материальные ресурсы на поле боя, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции".

Швеция и Дания уже много лет являются одними из самых последовательных сторонников Украины, поставляя военную и гуманитарную помощь с первых дней вторжения России в соседнюю страну.

Справочно

Система Tridon — это шведская мобильная зенитно-артиллерийская установка малой дальности, разработанная компанией BAE Systems Bofors. Впервые ее представили в 2024 году как эффективное и в то же время относительно доступное решение для противодействия массированным воздушным угрозам.

Комплекс имеет модульную конструкцию и обычно устанавливается на шасси грузового автомобиля. При необходимости он может интегрироваться с радиолокационными станциями, в частности Saab Giraffe 1X, что обеспечивает обнаружение целей на дистанции до 75 км.

Основным вооружением Tridon является 40-мм автоматическая пушка Bofors 40 Mk4, которая применяет программируемые боеприпасы с возможностью дистанционного подрыва вблизи цели. Максимальная скорострельность пушки достигает 300 выстрелов в минуту.

Дальность поражения целей составляет примерно 12–12,5 км в зависимости от типа боеприпасов и характера угрозы. Система способна эффективно уничтожать беспилотники, ракеты, самолеты, вертолеты, а также поражать наземные бронированные цели.

