16:50 • 5074 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 8068 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 6464 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 16322 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 23998 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 15423 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23463 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33699 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31544 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28777 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Швеция и Дания объявили о совместной закупке систем ПВО Tridon для Украины - Reuters

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Швеция и Дания совместно закупят системы ПВО Tridon для Украины на 2,6 млрд шведских крон ($290 млн). Швеция профинансирует 2,1 млрд крон, а Дания внесет 500 млн крон.

Швеция и Дания объявили о совместной закупке систем ПВО Tridon для Украины - Reuters

Швеция и Дания совместно закупят и передадут Украине системы противовоздушной обороны стоимостью 2,6 млрд шведских крон (290 млн долларов) для помощи в отражении российских атак, заявили во вторник министры обороны обеих стран. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Швеция профинансирует 2,1 млрд крон на приобретение систем ПВО Tridon, разработанных шведским подразделением оборонной группы BAE Systems Bofors, а Дания внесет около 500 млн крон, сообщил министр обороны Швеции Паль Йонсон.

"Это означает, что Украина может создать батальон противовоздушной обороны, если захочет", – сказал он на совместной пресс-конференции в Гётеборге (Швеция) со своим датским коллегой Трольсом Лундом Поульсеном.

"Закупка не только предоставляет Украине дополнительные материальные ресурсы на поле боя, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции".

Швеция и Дания уже много лет являются одними из самых последовательных сторонников Украины, поставляя военную и гуманитарную помощь с первых дней вторжения России в соседнюю страну.

Справочно

Система Tridon — это шведская мобильная зенитно-артиллерийская установка малой дальности, разработанная компанией BAE Systems Bofors. Впервые ее представили в 2024 году как эффективное и в то же время относительно доступное решение для противодействия массированным воздушным угрозам.

Комплекс имеет модульную конструкцию и обычно устанавливается на шасси грузового автомобиля. При необходимости он может интегрироваться с радиолокационными станциями, в частности Saab Giraffe 1X, что обеспечивает обнаружение целей на дистанции до 75 км.

Основным вооружением Tridon является 40-мм автоматическая пушка Bofors 40 Mk4, которая применяет программируемые боеприпасы с возможностью дистанционного подрыва вблизи цели. Максимальная скорострельность пушки достигает 300 выстрелов в минуту.

Дальность поражения целей составляет примерно 12–12,5 км в зависимости от типа боеприпасов и характера угрозы. Система способна эффективно уничтожать беспилотники, ракеты, самолеты, вертолеты, а также поражать наземные бронированные цели.

Зеленский сообщил о рекордном ракетном ударе баллистическим вооружением и обсудил с генсеком НАТО усиление ПВО03.02.26, 16:02 • 1862 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Reuters
Троэльс Лунд Поульсен
Дания
Швеция
Украина