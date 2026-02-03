Зеленский сообщил о рекордном ракетном ударе баллистическим вооружением и обсудил с генсеком НАТО усиление ПВО
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о рекордной ракетной атаке РФ с применением баллистики. Он обсудил с генсеком НАТО Рютте потребность в оперативной поставке ракет для систем Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия совершила рекордную по масштабам ракетную атаку с применением баллистического вооружения, а также обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потребность в оперативной поставке ракет для систем Patriot. Об этом сообщил глава государства, передает УНН.
Детали
По словам президента, визит генсека НАТО в Украину состоялся в сложный момент, когда россия вновь проигнорировала усилия американской стороны по деэскалации.
Важно, что генеральный секретарь НАТО с нами в Украине в такой жесткий момент этой войны, когда россияне снова пренебрегли усилиями американской стороны
Он сообщил, что сегодняшняя атака стала рекордной по количеству примененной баллистики.
Было 28 крылатых ракет, а также еще 43 ракеты различных типов, которые заходят на цель по баллистической траектории и могут быть сбиты только системами Patriot. Это означает, что нужны ракеты к этим системам и чтобы поставка была оперативной
Зеленский отметил, что эти вопросы подробно обсуждались во время переговоров с Марком Рютте и выразил надежду на реализацию достигнутых договоренностей.
Днем во вторник, 3 февраля, в результате атаки российского БПЛА на Салтовский район Харькова загорелись квартиры в многоэтажке. Два человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.