Зеленский сообщил о рекордном ракетном ударе баллистическим вооружением и обсудил с генсеком НАТО усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия совершила рекордную по масштабам ракетную атаку с применением баллистического вооружения, а также обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потребность в оперативной поставке ракет для систем Patriot. Об этом сообщил глава государства, передает УНН.

По словам президента, визит генсека НАТО в Украину состоялся в сложный момент, когда россия вновь проигнорировала усилия американской стороны по деэскалации.

Важно, что генеральный секретарь НАТО с нами в Украине в такой жесткий момент этой войны, когда россияне снова пренебрегли усилиями американской стороны

Он сообщил, что сегодняшняя атака стала рекордной по количеству примененной баллистики.

Было 28 крылатых ракет, а также еще 43 ракеты различных типов, которые заходят на цель по баллистической траектории и могут быть сбиты только системами Patriot. Это означает, что нужны ракеты к этим системам и чтобы поставка была оперативной