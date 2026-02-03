$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 5414 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 9606 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 5316 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 15906 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 27498 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 28109 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 26622 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28576 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33808 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43087 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові, є поранені

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Внаслідок атаки російського БпЛА на Салтівський район Харкова спалахнули квартири в багатоповерхівці. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу.

Ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові, є поранені

Армія рф атакувала безпілотником багатоповерхівку в Харкові, спалахнула пожежа, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Внаслідок ворожого удару БпЛА по Салтівському району Харкова спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку 

- повідомив Синєгубов.

За його словами, на місце влучання прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Згодом голова Харківської ОВА додав, що у результаті удару рф постраждали двоє людей, медики надають їм всю необхідну допомогу.

У Харкові та області після атаки рф без тепла 125 тис. споживачів, у Києві ще понад 1100 будинків - віцепрем'єр03.02.26, 09:23 • 2714 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків