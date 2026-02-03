Ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського БпЛА на Салтівський район Харкова спалахнули квартири в багатоповерхівці. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу.
Армія рф атакувала безпілотником багатоповерхівку в Харкові, спалахнула пожежа, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Внаслідок ворожого удару БпЛА по Салтівському району Харкова спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку
За його словами, на місце влучання прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
Згодом голова Харківської ОВА додав, що у результаті удару рф постраждали двоє людей, медики надають їм всю необхідну допомогу.
