Ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові, є поранені

Армія рф атакувала безпілотником багатоповерхівку в Харкові, спалахнула пожежа, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Внаслідок ворожого удару БпЛА по Салтівському району Харкова спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку - повідомив Синєгубов.

За його словами, на місце влучання прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Згодом голова Харківської ОВА додав, що у результаті удару рф постраждали двоє людей, медики надають їм всю необхідну допомогу.

У Харкові та області після атаки рф без тепла 125 тис. споживачів, у Києві ще понад 1100 будинків - віцепрем'єр