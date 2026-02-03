У Харкові та області після атаки рф без тепла 125 тис. споживачів, у Києві ще понад 1100 будинків - віцепрем'єр

У Києві внаслідок атаки рф без тепла понад 1 100 будинків, найскладніше - у Дарницькому та Дніпровському районах, у Харкові без опалення 110 тис. абонентів, у Лозівському районі на Харківщині - понад 15 тис. абонентів, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Чергова складна ніч для України - ворог атакував дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та області, Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини, Сумщини, Вінниччини та інших регіонів. Це не військові цілі, а будинки, тепло і базові умови життя мирних людей", - вказав Кулеба.

Київ

"Київ. Унаслідок ударів понад 1 100 будинків залишилися без опалення, найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах.

З його слів, уже тривають відновлювальні роботи, 1 122 працівників проводять ремонти, з них - 554 з інших областей та бригад Укрзалізниці. "Будемо ще збільшувати кількість ремонтників", - зазначив Кулеба.

Водопостачанням та водовідведенням жителі столиці, з його слів, "забезпечені".

Харків та область

"Харків. Через атаку армії рф теплопостачання тимчасово призупинене для 110 000 абонентів обласного центру. Крім того, без тепла залишилися понад 15 000 абонентів в Лозівському районі", - повідомив віцепрем'єр.

"У частині населених пунктів області обʼєкти критичної інфраструктури підключені до резервних джерел живлення", - зазначив Кулеба.

Відновлювальні роботи, з його слів, продовжуються.

