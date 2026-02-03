$42.970.16
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 7878 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 20624 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 30891 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 23783 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 34698 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 22035 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15337 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13124 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 27797 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
У Харкові та області після атаки рф без тепла 125 тис. споживачів, у Києві ще понад 1100 будинків - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Понад 1100 будинків у Києві залишилися без опалення після атаки РФ, найскладніша ситуація в Дарницькому та Дніпровському районах. У Харкові без тепла 110 тис. абонентів, у Лозівському районі – понад 15 тис.

У Харкові та області після атаки рф без тепла 125 тис. споживачів, у Києві ще понад 1100 будинків - віцепрем'єр

У Києві внаслідок атаки рф без тепла понад 1 100 будинків, найскладніше - у Дарницькому та Дніпровському районах, у Харкові без опалення 110 тис. абонентів, у Лозівському районі на Харківщині - понад 15 тис. абонентів, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Чергова складна ніч для України - ворог атакував дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та області, Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини, Сумщини, Вінниччини та інших регіонів. Це не військові цілі, а будинки, тепло і базові умови життя мирних людей", - вказав Кулеба.

Київ

"Київ. Унаслідок ударів понад 1 100 будинків залишилися без опалення, найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах.

З його слів, уже тривають відновлювальні роботи, 1 122 працівників проводять ремонти, з них - 554 з інших областей та бригад Укрзалізниці. "Будемо ще збільшувати кількість ремонтників", - зазначив Кулеба.

Водопостачанням та водовідведенням жителі столиці, з його слів, "забезпечені".

Харків та область

"Харків. Через атаку армії рф теплопостачання тимчасово призупинене для 110 000 абонентів обласного центру. Крім того, без тепла залишилися понад 15 000 абонентів в Лозівському районі", - повідомив віцепрем'єр.

"У частині населених пунктів області обʼєкти критичної інфраструктури підключені до резервних джерел живлення", - зазначив Кулеба.

Відновлювальні роботи, з його слів, продовжуються.

росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль03.02.26, 09:02 • 994 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Вінницька область
Сумська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Київ
Харків