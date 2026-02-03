$42.970.16
07:02 • 2856 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 10585 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 22373 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 32675 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 24998 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 36593 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 22613 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15521 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13225 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 29073 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Харькове и области после атаки РФ без тепла 125 тыс. потребителей, в Киеве еще более 1100 домов - вице-премьер

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Более 1100 домов в Киеве остались без отопления после атаки РФ, самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах. В Харькове без тепла 110 тыс. абонентов, в Лозовском районе – более 15 тыс.

В Харькове и области после атаки РФ без тепла 125 тыс. потребителей, в Киеве еще более 1100 домов - вице-премьер

В Киеве в результате атаки рф без тепла более 1 100 домов, сложнее всего - в Дарницком и Днепровском районах, в Харькове без отопления 110 тыс. абонентов, в Лозовском районе Харьковской области - более 15 тыс. абонентов, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram во вторник, пишет УНН.

Подробности

"Очередная сложная ночь для Украины - враг атаковал дронами и ракетами жилую и энергетическую инфраструктуру Киева и области, Харьковщины, Одесщины, Днепропетровщины, Сумщины, Винницкой области и других регионов. Это не военные цели, а дома, тепло и базовые условия жизни мирных людей", - указал Кулеба.

Киев

"Киев. В результате ударов более 1 100 домов остались без отопления, самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах.

По его словам, уже ведутся восстановительные работы, 1 122 работника проводят ремонты, из них - 554 из других областей и бригад Укрзализныци. "Будем еще увеличивать количество ремонтников", - отметил Кулеба.

Водоснабжением и водоотведением жители столицы, по его словам, "обеспечены".

Харьков и область

"Харьков. Из-за атаки армии рф теплоснабжение временно приостановлено для 110 000 абонентов областного центра. Кроме того, без тепла остались более 15 000 абонентов в Лозовском районе", - сообщил вице-премьер.

"В части населенных пунктов области объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам питания", - отметил Кулеба.

Восстановительные работы, по его словам, продолжаются.

Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль03.02.26, 09:02

Юлия Шрамко

