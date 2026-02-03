В Харькове и области после атаки РФ без тепла 125 тыс. потребителей, в Киеве еще более 1100 домов - вице-премьер
Киев • УНН
Более 1100 домов в Киеве остались без отопления после атаки РФ, самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах. В Харькове без тепла 110 тыс. абонентов, в Лозовском районе – более 15 тыс.
В Киеве в результате атаки рф без тепла более 1 100 домов, сложнее всего - в Дарницком и Днепровском районах, в Харькове без отопления 110 тыс. абонентов, в Лозовском районе Харьковской области - более 15 тыс. абонентов, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram во вторник, пишет УНН.
Подробности
"Очередная сложная ночь для Украины - враг атаковал дронами и ракетами жилую и энергетическую инфраструктуру Киева и области, Харьковщины, Одесщины, Днепропетровщины, Сумщины, Винницкой области и других регионов. Это не военные цели, а дома, тепло и базовые условия жизни мирных людей", - указал Кулеба.
Киев
"Киев. В результате ударов более 1 100 домов остались без отопления, самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах.
По его словам, уже ведутся восстановительные работы, 1 122 работника проводят ремонты, из них - 554 из других областей и бригад Укрзализныци. "Будем еще увеличивать количество ремонтников", - отметил Кулеба.
Водоснабжением и водоотведением жители столицы, по его словам, "обеспечены".
Харьков и область
"Харьков. Из-за атаки армии рф теплоснабжение временно приостановлено для 110 000 абонентов областного центра. Кроме того, без тепла остались более 15 000 абонентов в Лозовском районе", - сообщил вице-премьер.
"В части населенных пунктов области объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам питания", - отметил Кулеба.
Восстановительные работы, по его словам, продолжаются.
