Вражеский беспилотник атаковал многоэтажку в Харькове, есть раненые

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 5468 просмотра
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 9724 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 5402 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 15956 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 27552 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 28156 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 26641 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28591 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33820 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43105 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2м/с
60%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 15415 просмотра
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных3 февраля, 05:15 • 8280 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 14078 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 46103 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 22374 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 46295 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 59981 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 45308 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 48846 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 126433 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Федор Вениславский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Харьков
Днепр
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 3458 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 26313 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 27062 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 26392 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 24977 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Financial Times

Вражеский беспилотник атаковал многоэтажку в Харькове, есть раненые

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В результате атаки российского БПЛА на Салтовский район Харькова загорелись квартиры в многоэтажке. Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Вражеский беспилотник атаковал многоэтажку в Харькове, есть раненые

Армия рф атаковала беспилотником многоэтажку в Харькове, вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате вражеского удара БпЛА по Салтовскому району Харькова загорелись квартиры в жилом многоэтажном доме 

- сообщил Синегубов.

По его словам, на место попадания направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Впоследствии глава Харьковской ОВА добавил, что в результате удара РФ пострадали два человека, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В Харькове и области после атаки РФ без тепла 125 тыс. потребителей, в Киеве еще более 1100 домов - вице-премьер03.02.26, 09:23 • 2720 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Олег Синегубов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Харьков