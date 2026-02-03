Вражеский беспилотник атаковал многоэтажку в Харькове, есть раненые

Армия рф атаковала беспилотником многоэтажку в Харькове, вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате вражеского удара БпЛА по Салтовскому району Харькова загорелись квартиры в жилом многоэтажном доме - сообщил Синегубов.

По его словам, на место попадания направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Впоследствии глава Харьковской ОВА добавил, что в результате удара РФ пострадали два человека, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В Харькове и области после атаки РФ без тепла 125 тыс. потребителей, в Киеве еще более 1100 домов - вице-премьер