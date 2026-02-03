$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 10892 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 6828 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 16781 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 28500 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 28945 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 26953 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28760 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33967 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43310 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Зеленський повідомив про рекордний ракетний удар балістичним озброєнням та обговорив із генсеком НАТО посилення ППО

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Зеленський заявив про рекордну ракетну атаку РФ із застосуванням балістики. Він обговорив з генсеком НАТО Рютте потребу в оперативному постачанні ракет для систем Patriot.

Зеленський повідомив про рекордний ракетний удар балістичним озброєнням та обговорив із генсеком НАТО посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія здійснила рекордну за масштабами ракетну атаку із застосуванням балістичного озброєння, а також обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте потребу в оперативному постачанні ракет для систем Patriot. Про це повідомив глава держави, передає УНН.

Деталі

За словами президента, візит генсека НАТО до України відбувся у складний момент, коли росія знову проігнорувала зусилля американської сторони щодо деескалації.

Важливо, що генеральний секретар НАТО з нами в Україні в такий жорсткий момент цієї війни, коли росіяни знову знехтували зусиллями американської сторони

- зазначив Зеленський.

Він повідомив, що сьогоднішня атака стала рекордною за кількістю застосованої балістики.

Було 28 крилатих ракет, а також ще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії та можуть бути збиті лише системами Patriot. Це означає, що потрібні ракети до цих систем і щоб постачання було оперативним

- наголосив президент.

Зеленський зазначив, що ці питання детально обговорювалися під час переговорів із Марком Рютте та висловив сподівання на реалізацію досягнутих домовленостей.

Нагадаємо

Вдень у вівторок, 3 лютого, внаслідок атаки російського БПЛА на Салтівський район Харкова спалахнули квартири в багатоповерхівці. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу.

Андрій Тимощенков

Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Україна
Харків