Зеленський повідомив про рекордний ракетний удар балістичним озброєнням та обговорив із генсеком НАТО посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія здійснила рекордну за масштабами ракетну атаку із застосуванням балістичного озброєння, а також обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте потребу в оперативному постачанні ракет для систем Patriot. Про це повідомив глава держави, передає УНН.

Деталі

За словами президента, візит генсека НАТО до України відбувся у складний момент, коли росія знову проігнорувала зусилля американської сторони щодо деескалації.

Важливо, що генеральний секретар НАТО з нами в Україні в такий жорсткий момент цієї війни, коли росіяни знову знехтували зусиллями американської сторони - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що сьогоднішня атака стала рекордною за кількістю застосованої балістики.

Було 28 крилатих ракет, а також ще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії та можуть бути збиті лише системами Patriot. Це означає, що потрібні ракети до цих систем і щоб постачання було оперативним - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що ці питання детально обговорювалися під час переговорів із Марком Рютте та висловив сподівання на реалізацію досягнутих домовленостей.

Нагадаємо

