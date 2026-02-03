Швеція та Данія оголосили про спільну закупівлю систем ППО Tridon для України - Reuters

Швеція та Данія спільно закуплять та передадуть Україні системи протиповітряної оборони вартістю 2,6 млрд шведських крон (290 млн доларів) для допомоги у відбитті російських атак, заявили у вівторок міністри оборони обох країн. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Швеція фінансуватиме 2,1 млрд крон на придбання систем ППО Tridon, розроблених шведським підрозділом оборонної групи BAE Systems Bofors, а Данія внесе близько 500 млн крон, повідомив міністр оборони Швеції Паль Йонсон.

"Це означає, що Україна може створити батальйон протиповітряної оборони, якщо захоче", – сказав він на спільній пресконференції в Гетеборзі (Швеція) зі своїм данським колегою Тролсом Лундом Поульсеном.

"Закупівля не лише надає Україні додаткові матеріальні ресурси на полі бою, а й зміцнює наші виробничі потужності у Швеції".

Швеція та Данія вже багато років є одними з найпослідовніших прихильників України, постачаючи військову та гуманітарну допомогу з перших днів вторгнення Росії в сусідню країну.

Довідково

Система Tridon — це шведська мобільна зенітно-артилерійська установка малої дальності, розроблена компанією BAE Systems Bofors. Уперше її презентували у 2024 році як ефективне й водночас відносно доступне рішення для протидії масованим повітряним загрозам.

Комплекс має модульну конструкцію та зазвичай встановлюється на шасі вантажного автомобіля. За потреби він може інтегруватися з радіолокаційними станціями, зокрема Saab Giraffe 1X, що забезпечує виявлення цілей на дистанції до 75 км.

Основним озброєнням Tridon є 40‑мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4, яка застосовує програмовані боєприпаси з можливістю дистанційного підриву поблизу цілі. Максимальна скорострільність гармати сягає 300 пострілів на хвилину.

Дальність ураження цілей становить приблизно 12–12,5 км залежно від типу боєприпасів і характеру загрози. Система здатна ефективно знищувати безпілотники, ракети, літаки, гелікоптери, а також уражати наземні броньовані цілі.

