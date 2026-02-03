$42.970.16
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
16:41 • 7750 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 6244 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 16169 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 23830 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 15384 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
3 лютого, 09:22 • 23428 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33677 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31529 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28766 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Швеція та Данія оголосили про спільну закупівлю систем ППО Tridon для України - Reuters

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Швеція та Данія спільно закуплять системи ППО Tridon для України на 2,6 млрд шведських крон ($290 млн). Швеція профінансує 2,1 млрд крон, а Данія внесе 500 млн крон.

Швеція та Данія оголосили про спільну закупівлю систем ППО Tridon для України - Reuters

Швеція та Данія спільно закуплять та передадуть Україні системи протиповітряної оборони вартістю 2,6 млрд шведських крон (290 млн доларів) для допомоги у відбитті російських атак, заявили у вівторок міністри оборони обох країн. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Швеція фінансуватиме 2,1 млрд крон на придбання систем ППО Tridon, розроблених шведським підрозділом оборонної групи BAE Systems Bofors, а Данія внесе близько 500 млн крон, повідомив міністр оборони Швеції Паль Йонсон.

"Це означає, що Україна може створити батальйон протиповітряної оборони, якщо захоче", – сказав він на спільній пресконференції в Гетеборзі (Швеція) зі своїм данським колегою Тролсом Лундом Поульсеном.

"Закупівля не лише надає Україні додаткові матеріальні ресурси на полі бою, а й зміцнює наші виробничі потужності у Швеції".

Швеція та Данія вже багато років є одними з найпослідовніших прихильників України, постачаючи військову та гуманітарну допомогу з перших днів вторгнення Росії в сусідню країну.

Довідково

Система Tridon — це шведська мобільна зенітно-артилерійська установка малої дальності, розроблена компанією BAE Systems Bofors. Уперше її презентували у 2024 році як ефективне й водночас відносно доступне рішення для протидії масованим повітряним загрозам.

Комплекс має модульну конструкцію та зазвичай встановлюється на шасі вантажного автомобіля. За потреби він може інтегруватися з радіолокаційними станціями, зокрема Saab Giraffe 1X, що забезпечує виявлення цілей на дистанції до 75 км.

Основним озброєнням Tridon є 40‑мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4, яка застосовує програмовані боєприпаси з можливістю дистанційного підриву поблизу цілі. Максимальна скорострільність гармати сягає 300 пострілів на хвилину.

Дальність ураження цілей становить приблизно 12–12,5 км залежно від типу боєприпасів і характеру загрози. Система здатна ефективно знищувати безпілотники, ракети, літаки, гелікоптери, а також уражати наземні броньовані цілі.

Зеленський повідомив про рекордний ракетний удар балістичним озброєнням та обговорив із генсеком НАТО посилення ППО

Ольга Розгон

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Reuters
Троельс Лунд Поульсен
Данія
Швеція
Україна