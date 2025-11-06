ЕС согласовал ускорение оборонных инвестиций и присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 11680 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 16581 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 16220 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 17059 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 39805 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 32533 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36144 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49482 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38670 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32435 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 21438 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 13829 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 12071 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 21699 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 19348 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 11680 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 11288 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 19540 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 21876 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 39805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Франк-Вальтер Штайнмайер
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 21599 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 24102 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 26042 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 42631 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 46798 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Фильм
Грибы

ЕС согласовал ускорение оборонных инвестиций и присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Евросовет и Парламент договорились об ускорении инвестиций в оборонную промышленность ЕС в рамках плана ReArm Europe. Украина получит доступ к Европейскому оборонному фонду для совместных разработок.

ЕС согласовал ускорение оборонных инвестиций и присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду

Европейский совет и Парламент достигли предварительной договоренности об ускорении и координации инвестиций в европейскую оборонную промышленность в рамках плана ReArm Europe. Инициатива направлена на укрепление военного потенциала ЕС и подготовку континента к новым вызовам безопасности до 2030 года. Об этом говорится на официальном сайте Евросовета, пишет УНН.

Подробности

Важной частью соглашения стало решение допустить Украину к участию в Европейском оборонном фонде, что откроет для нее возможности совместных исследований и разработок оборонных технологий.

Достигнутое сегодня соглашение о стимулировании инвестиций, связанных с обороной, является важной вехой в реализации плана ReArm Europe. Нам нужно максимизировать наши инвестиции в оборонные технологии и технологии двойного назначения, чтобы подготовиться к будущему – вместе в Европе и с Украиной

– заявил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Договоренность предусматривает изменения в пяти ключевых программах ЕС, среди которых "Цифровая Европа", "Горизонт Европа" и Европейский фонд обороны. Они обеспечат более быстрые, гибкие и скоординированные инвестиции в военно-технологическую базу ЕС.

Украина стремится к открытию всех переговорных кластеров с ЕС на саммите в декабре, идет поиск путей изменения позиции Венгрии - вице-премьер05.11.25, 12:05 • 2768 просмотров

Сегодняшнее соглашение является четким сигналом: Европа решительно настроена инвестировать в свою безопасность... Это необходимый шаг к более сильной, устойчивой и более боеспособной Европе

– подчеркнула министр по европейским делам Дании Мари Бьерре.

Соглашение еще должны официально утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ05.11.25, 17:03 • 3442 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Европейский оборонный фонд
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский совет
Троэльс Лунд Поульсен
Европейский Союз
Венгрия
Украина