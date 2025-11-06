ЕС согласовал ускорение оборонных инвестиций и присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду
Киев • УНН
Евросовет и Парламент договорились об ускорении инвестиций в оборонную промышленность ЕС в рамках плана ReArm Europe. Украина получит доступ к Европейскому оборонному фонду для совместных разработок.
Европейский совет и Парламент достигли предварительной договоренности об ускорении и координации инвестиций в европейскую оборонную промышленность в рамках плана ReArm Europe. Инициатива направлена на укрепление военного потенциала ЕС и подготовку континента к новым вызовам безопасности до 2030 года. Об этом говорится на официальном сайте Евросовета, пишет УНН.
Подробности
Важной частью соглашения стало решение допустить Украину к участию в Европейском оборонном фонде, что откроет для нее возможности совместных исследований и разработок оборонных технологий.
Достигнутое сегодня соглашение о стимулировании инвестиций, связанных с обороной, является важной вехой в реализации плана ReArm Europe. Нам нужно максимизировать наши инвестиции в оборонные технологии и технологии двойного назначения, чтобы подготовиться к будущему – вместе в Европе и с Украиной
Договоренность предусматривает изменения в пяти ключевых программах ЕС, среди которых "Цифровая Европа", "Горизонт Европа" и Европейский фонд обороны. Они обеспечат более быстрые, гибкие и скоординированные инвестиции в военно-технологическую базу ЕС.
Сегодняшнее соглашение является четким сигналом: Европа решительно настроена инвестировать в свою безопасность... Это необходимый шаг к более сильной, устойчивой и более боеспособной Европе
Соглашение еще должны официально утвердить Европарламент и Совет ЕС.
