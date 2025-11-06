ЕС согласовал ускорение оборонных инвестиций и присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду

Европейский совет и Парламент достигли предварительной договоренности об ускорении и координации инвестиций в европейскую оборонную промышленность в рамках плана ReArm Europe. Инициатива направлена на укрепление военного потенциала ЕС и подготовку континента к новым вызовам безопасности до 2030 года. Об этом говорится на официальном сайте Евросовета, пишет УНН.

Важной частью соглашения стало решение допустить Украину к участию в Европейском оборонном фонде, что откроет для нее возможности совместных исследований и разработок оборонных технологий.

Достигнутое сегодня соглашение о стимулировании инвестиций, связанных с обороной, является важной вехой в реализации плана ReArm Europe. Нам нужно максимизировать наши инвестиции в оборонные технологии и технологии двойного назначения, чтобы подготовиться к будущему – вместе в Европе и с Украиной