ЄС узгодив прискорення оборонних інвестицій і приєднання України до Європейського оборонного фонду
Київ • УНН
Єврорада та Парламент домовилися про прискорення інвестицій в оборонну промисловість ЄС у рамках плану ReArm Europe. Україна отримає доступ до Європейського оборонного фонду для спільних розробок.
Європейська Рада та Парламент досягли попередньої домовленості щодо прискорення та координації інвестицій у європейську оборонну промисловість у межах плану ReArm Europe. Ініціатива має на меті зміцнити військову спроможність ЄС та підготувати континент до нових викликів безпеки до 2030 року. Про це йдеться на офіційному сайті Євроради, пише УНН.
Деталі
Важливою частиною угоди стало рішення допустити Україну до участі в Європейському оборонному фонді, що відкриє для неї можливості спільних досліджень та розробок оборонних технологій.
Досягнута сьогодні угода щодо стимулювання інвестицій, пов’язаних з обороною, є важливою віхою у реалізації плану ReArm Europe. Нам потрібно максимізувати наші інвестиції в оборонні технології та технології подвійного використання, щоб підготуватися до майбутнього – разом у Європі та з Україною
Домовленість передбачає зміни у п’яти ключових програмах ЄС, серед яких "Цифрова Європа", "Горизонт Європа" та Європейський фонд оборони. Вони забезпечать швидші, гнучкіші й скоординованіші інвестиції у військово-технологічну базу ЄС.
Україна прагне відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС на саміті у грудні, йде пошук шляхів зміни позиції Угорщини - віцепрем'єр05.11.25, 12:05 • 2768 переглядiв
Сьогоднішня угода є чітким сигналом: Європа рішуче налаштована інвестувати у свою безпеку... Це необхідний крок до сильнішої, стійкішої та більш боєздатної Європи
Угоду ще мають офіційно затвердити Європарламент та Рада ЄС.
Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ05.11.25, 17:03 • 3448 переглядiв