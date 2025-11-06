ЄС узгодив прискорення оборонних інвестицій і приєднання України до Європейського оборонного фонду

Європейська Рада та Парламент досягли попередньої домовленості щодо прискорення та координації інвестицій у європейську оборонну промисловість у межах плану ReArm Europe. Ініціатива має на меті зміцнити військову спроможність ЄС та підготувати континент до нових викликів безпеки до 2030 року. Про це йдеться на офіційному сайті Євроради, пише УНН.

Важливою частиною угоди стало рішення допустити Україну до участі в Європейському оборонному фонді, що відкриє для неї можливості спільних досліджень та розробок оборонних технологій.

Досягнута сьогодні угода щодо стимулювання інвестицій, пов’язаних з обороною, є важливою віхою у реалізації плану ReArm Europe. Нам потрібно максимізувати наші інвестиції в оборонні технології та технології подвійного використання, щоб підготуватися до майбутнього – разом у Європі та з Україною