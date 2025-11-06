ЄС узгодив прискорення оборонних інвестицій і приєднання України до Європейського оборонного фонду

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13157 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18688 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17143 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17883 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40908 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32846 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36379 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49575 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38726 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32480 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Графіки відключень електроенергії
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 13186 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 11883 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20539 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22859 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40933 перегляди
ЄС узгодив прискорення оборонних інвестицій і приєднання України до Європейського оборонного фонду

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Єврорада та Парламент домовилися про прискорення інвестицій в оборонну промисловість ЄС у рамках плану ReArm Europe. Україна отримає доступ до Європейського оборонного фонду для спільних розробок.

ЄС узгодив прискорення оборонних інвестицій і приєднання України до Європейського оборонного фонду

Європейська Рада та Парламент досягли попередньої домовленості щодо прискорення та координації інвестицій у європейську оборонну промисловість у межах плану ReArm Europe. Ініціатива має на меті зміцнити військову спроможність ЄС та підготувати континент до нових викликів безпеки до 2030 року. Про це йдеться на офіційному сайті Євроради, пише УНН.

Деталі

Важливою частиною угоди стало рішення допустити Україну до участі в Європейському оборонному фонді, що відкриє для неї можливості спільних досліджень та розробок оборонних технологій.

Досягнута сьогодні угода щодо стимулювання інвестицій, пов’язаних з обороною, є важливою віхою у реалізації плану ReArm Europe. Нам потрібно максимізувати наші інвестиції в оборонні технології та технології подвійного використання, щоб підготуватися до майбутнього – разом у Європі та з Україною 

– заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Домовленість передбачає зміни у п’яти ключових програмах ЄС, серед яких "Цифрова Європа", "Горизонт Європа" та Європейський фонд оборони. Вони забезпечать швидші, гнучкіші й скоординованіші інвестиції у військово-технологічну базу ЄС.

Україна прагне відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС на саміті у грудні, йде пошук шляхів зміни позиції Угорщини - віцепрем'єр05.11.25, 12:05 • 2768 переглядiв

Сьогоднішня угода є чітким сигналом: Європа рішуче налаштована інвестувати у свою безпеку... Це необхідний крок до сильнішої, стійкішої та більш боєздатної Європи

– підкреслила міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре.

Угоду ще мають офіційно затвердити Європарламент та Рада ЄС.

Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ05.11.25, 17:03 • 3448 переглядiв

Степан Гафтко

