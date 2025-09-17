$41.180.06
Дания приняла принципиальное решение о закупке дальнобойного высокоточного оружия – Минобороны страны

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Это решение основано на военно-технической рекомендации начальника обороны, после чего начнется рыночное исследование для выбора наиболее подходящих систем.

Дания приняла принципиальное решение о закупке дальнобойного высокоточного оружия – Минобороны страны

Министр обороны Дании порекомендовал правительству закупить дальнобойное оружие, на что власти страны уже дали свое согласие. После принятия окончательного решения начнется рыночное исследование оборудования, которое лучше всего будет соответствовать потребностям Вооруженных сил Дании. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, пишет УНН.

Детали

Как сообщили на сайте министерства, правительство страны уже приняло принципиальное решение – Дания должна приобрести дальнобойное высокоточное оружие, чтобы усилить собственное сдерживание и возможности НАТО и союзников.

Дания разрешила правительству игнорировать законы ради строительства завода ракетного топлива для Украины - СМИ14.09.25, 17:16 • 7167 просмотров

Решение базируется на военно-технической рекомендации начальника обороны; следующим шагом Агентство по материально-техническому снабжению Министерства обороны начнет исследование рынка для выбора наиболее подходящих систем.

Министр обороны Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что это часть "исторической реконструкции" датской обороны. 

Мы находимся в процессе исторической реконструкции датской обороны, и вполне естественно, что мы постоянно рассматриваем, как мы можем наилучшим образом защищать Данию и Королевство в будущем и способствовать безопасности наших союзников. Вместе с наземной противовоздушной обороной Дания укрепляет свою способность частично противодействовать угрозам с воздуха, но также активнее бороться с угрозами далеко от Дании. Благодаря этому решению Армия обороны теперь узнает, как мы можем наилучшим образом закупать и интегрировать дальнобойное высокоточное оружие дома 

– заявил Поульсен.

На сайте правительства отмечается, что опыт войны Украины против агрессора показал важность наличия дальнобойного вооружения. Оружие должно не только сбивать воздушные угрозы, но и иметь возможность превентивно поражать критические вражеские объекты за пределами собственной территории – например, пусковые установки. 

Украина производит 60% собственного оружия и строит завод в Дании06.09.25, 22:52 • 3827 просмотров

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен объяснил политический фон такого решения. 

Мы покупаем высокоточное оружие большей дальности, чтобы путем сдерживания избежать ситуации, когда оно понадобится. Это требуется НАТО, и это должно способствовать амбиции, которая заключается в том, чтобы Европа могла защитить себя не позднее 2030 года. В ситуации с политикой безопасности, в которой мы оказались, мы должны вооружиться для сдерживания 

– отметил Расмуссен.

Аналитики указывают, что наряду с масштабным заказом систем противовоздушной обороны правительство Дании начинает формировать возможности ударов большой дальности – от ракетных комплексов до потенциальных ударных БПЛА – чтобы повысить как превентивный, так и реагирующий потенциал.

Дальнобойное высокоточное оружие является чрезвычайно важным для нас, чтобы иметь возможность обеспечить надежное сдерживание и надежную оборону Дании. И необходимо, чтобы Вооруженные силы могли противодействовать угрозам, прежде чем они достигнут нашей территории. Речь идет о том, чтобы предоставить Вооруженным силам правильные инструменты для решения этой задачи. Мы получаем их сейчас 

– говорит начальник обороны Михаэль Виггерс Гильдгаард.

Премьер Дании: важнейшая часть будущих гарантий безопасности – мощные Вооруженные силы Украины03.09.25, 17:23 • 2726 просмотров

Степан Гафтко

