Дания приняла принципиальное решение о закупке дальнобойного высокоточного оружия – Минобороны страны

Министр обороны Дании порекомендовал правительству закупить дальнобойное оружие, на что власти страны уже дали свое согласие. После принятия окончательного решения начнется рыночное исследование оборудования, которое лучше всего будет соответствовать потребностям Вооруженных сил Дании. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, пишет УНН.

Как сообщили на сайте министерства, правительство страны уже приняло принципиальное решение – Дания должна приобрести дальнобойное высокоточное оружие, чтобы усилить собственное сдерживание и возможности НАТО и союзников.

Дания разрешила правительству игнорировать законы ради строительства завода ракетного топлива для Украины - СМИ

Решение базируется на военно-технической рекомендации начальника обороны; следующим шагом Агентство по материально-техническому снабжению Министерства обороны начнет исследование рынка для выбора наиболее подходящих систем.

Министр обороны Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что это часть "исторической реконструкции" датской обороны.

Мы находимся в процессе исторической реконструкции датской обороны, и вполне естественно, что мы постоянно рассматриваем, как мы можем наилучшим образом защищать Данию и Королевство в будущем и способствовать безопасности наших союзников. Вместе с наземной противовоздушной обороной Дания укрепляет свою способность частично противодействовать угрозам с воздуха, но также активнее бороться с угрозами далеко от Дании. Благодаря этому решению Армия обороны теперь узнает, как мы можем наилучшим образом закупать и интегрировать дальнобойное высокоточное оружие дома