Премьер Дании: важнейшая часть будущих гарантий безопасности – мощные Вооруженные силы Украины

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 1080 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 1946 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 8348 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 21065 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16671 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20561 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20268 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22250 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37265 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34597 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
39%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 246690 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 246402 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 237791 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 234520 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 228430 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 21061 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 23166 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37264 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 34597 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 89624 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Государственная граница Украины
Днепр
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 3606 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24320 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 37726 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40223 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54213 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Премьер Дании: важнейшая часть будущих гарантий безопасности – мощные Вооруженные силы Украины

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что мощные ВСУ являются ключевой частью будущих гарантий безопасности для Украины. Президент Зеленский подтвердил важность ВСУ и финансирования, а также рассчитывает на программу PURL и "датскую модель" для покрытия дефицита в 6 млрд долларов на дроны.

Премьер Дании: важнейшая часть будущих гарантий безопасности – мощные Вооруженные силы Украины

Возможно, наиболее важная часть будущих гарантий безопасности для Украины — это мощные Вооруженные силы. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время брифинга, передает УНН.

Возможно, наиболее важная часть будущих гарантий безопасности Украины заключается в том, чтобы Украина имела мощные Вооруженные силы, хорошо оснащенные, хорошо подготовленные. Возможно, мы могли бы использовать "датскую модель" в других сферах, в частности, частично в отношении гарантий безопасности.

- заявила Фредериксен.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал роль ВСУ в гарантиях безопасности.

Что касается гарантий безопасности. У нас есть около 30 документов по гарантиям безопасности, но они разные. Они помогают во время войны. Мы рассчитываем на поддержку определенных стран с учетом двусторонних отношений. Но, когда мы говорим о гарантиях безопасности от стран, нам нужно больше, чем эти документы. Во-первых, чтобы они были юридически обязательными. Мы будем основываться, базироваться на мощных ВСУ, а это требует техники и финансирования.

- заявил Зеленский.

Есть сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм: Зеленский о гарантиях безопасности03.09.25, 16:23 • 1440 просмотров

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на программу PURL.

Мы уже имеем более 2 млрд долл. на закупку вооружения из США, мы рассчитываем на продолжение этой инициативы. Это первая программа, которая заработала после возобновления военной помощи от США.

- сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что существует огромный пробел в производстве дронов в размере около 6 млрд долларов.

Когда мы говорим "датская модель", это не означает, что здесь только о Дании. Речь идет о модели. Мы бы хотели благодаря этой модели найти дополнительное финансирование, потому что есть огромный пробел – это около 6 млрд на дроны, поэтому мы бы хотели частично использовать "датскую модель" для того, чтобы закрыть этот пробел.

- сказал Зеленский.

Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский03.09.25, 16:52 • 1950 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Метте Фредериксен
Дания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина