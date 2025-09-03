Премьер Дании: важнейшая часть будущих гарантий безопасности – мощные Вооруженные силы Украины

Возможно, наиболее важная часть будущих гарантий безопасности для Украины — это мощные Вооруженные силы. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время брифинга, передает УНН.

Возможно, наиболее важная часть будущих гарантий безопасности Украины заключается в том, чтобы Украина имела мощные Вооруженные силы, хорошо оснащенные, хорошо подготовленные. Возможно, мы могли бы использовать "датскую модель" в других сферах, в частности, частично в отношении гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал роль ВСУ в гарантиях безопасности.

Что касается гарантий безопасности. У нас есть около 30 документов по гарантиям безопасности, но они разные. Они помогают во время войны. Мы рассчитываем на поддержку определенных стран с учетом двусторонних отношений. Но, когда мы говорим о гарантиях безопасности от стран, нам нужно больше, чем эти документы. Во-первых, чтобы они были юридически обязательными. Мы будем основываться, базироваться на мощных ВСУ, а это требует техники и финансирования.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на программу PURL.

Мы уже имеем более 2 млрд долл. на закупку вооружения из США, мы рассчитываем на продолжение этой инициативы. Это первая программа, которая заработала после возобновления военной помощи от США.

Зеленский заявил, что существует огромный пробел в производстве дронов в размере около 6 млрд долларов.

Когда мы говорим "датская модель", это не означает, что здесь только о Дании. Речь идет о модели. Мы бы хотели благодаря этой модели найти дополнительное финансирование, потому что есть огромный пробел – это около 6 млрд на дроны, поэтому мы бы хотели частично использовать "датскую модель" для того, чтобы закрыть этот пробел.