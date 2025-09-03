Прем’єрка Данії: найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій – потужні Збройні сили України

Можливо найбільш важлива частина майбутніх гарантій безпеки для України – це потужні Збройні сили. Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен під час брифінгу, передає УНН.

Можливо найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій України полягає в тому, щоб Україна мала потужні Збройні сили, добре оснащені, добре підготовлені. Можливо ми б могли використати "данську модель" в інших сферах, зокрема, частково щодо безпекових гарантій

Президент Володимир Зеленський також прокоментував роль ЗСУ в гарантіях безпеки.

Щодо безпекових гарантій. Унас є десь близько 30 документів безпекових гарантій, але вони різні. Вони допомагають під час війни. Ми розраховуємо на підтримку певних країн з урахування двосторонніх відносин. Але, коли ми говоримо про безпекові гарантії від країн, нам потрібно більше ніж ці документи. По-перше, щоб вони були юридично зобов'язальні. Ми будемо ґрунтуватися, базуватися на потужних ЗСУ, а це потребує техніки та фінансування

Окрім того, Зеленський додав, що Україна розраховує на програму PURL.

Ми маємо вже понад 2 млрд дол. на закупівлю озброєння із США, ми розраховуємо на продовження цієї ініціативи. Це перша програма яка запрацювала після відновлення військової допомоги від США

Зеленський заявив, що є величезна прогалина щодо виробництва дронів в розмірі близько 6 млрд доларів.

Коли ми кажемо "данська модель", це не означає, що тут лише про Данію. Мова йде про модель. Ми б хотіли завдяки цій моделі знайти додаткове фінансування, тому що є величезна прогалина – це близько 6 млрд на дрони, тому ми б хотіли частково використати "данську модель" для того, щоб закрити цю прогалину