Прем’єрка Данії: найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій – потужні Збройні сили України
Київ • УНН
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що потужні ЗСУ є ключовою частиною майбутніх гарантій безпеки для України. Президент Зеленський підтвердив важливість ЗСУ та фінансування, а також розраховує на програму PURL та "данську модель" для покриття дефіциту в 6 млрд доларів на дрони.
Можливо найбільш важлива частина майбутніх гарантій безпеки для України – це потужні Збройні сили. Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен під час брифінгу, передає УНН.
Можливо найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій України полягає в тому, щоб Україна мала потужні Збройні сили, добре оснащені, добре підготовлені. Можливо ми б могли використати "данську модель" в інших сферах, зокрема, частково щодо безпекових гарантій
Президент Володимир Зеленський також прокоментував роль ЗСУ в гарантіях безпеки.
Щодо безпекових гарантій. Унас є десь близько 30 документів безпекових гарантій, але вони різні. Вони допомагають під час війни. Ми розраховуємо на підтримку певних країн з урахування двосторонніх відносин. Але, коли ми говоримо про безпекові гарантії від країн, нам потрібно більше ніж ці документи. По-перше, щоб вони були юридично зобов'язальні. Ми будемо ґрунтуватися, базуватися на потужних ЗСУ, а це потребує техніки та фінансування
Окрім того, Зеленський додав, що Україна розраховує на програму PURL.
Ми маємо вже понад 2 млрд дол. на закупівлю озброєння із США, ми розраховуємо на продовження цієї ініціативи. Це перша програма яка запрацювала після відновлення військової допомоги від США
Зеленський заявив, що є величезна прогалина щодо виробництва дронів в розмірі близько 6 млрд доларів.
Коли ми кажемо "данська модель", це не означає, що тут лише про Данію. Мова йде про модель. Ми б хотіли завдяки цій моделі знайти додаткове фінансування, тому що є величезна прогалина – це близько 6 млрд на дрони, тому ми б хотіли частково використати "данську модель" для того, щоб закрити цю прогалину
