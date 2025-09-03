Прем’єрка Данії: найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій – потужні Збройні сили України

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 920 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 1766 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 8198 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 20917 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16600 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20497 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20211 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22200 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37170 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34516 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
39%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 246613 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 246328 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 237717 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 234429 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 228348 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 20914 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 23080 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37168 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 34514 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 89556 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 3560 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 24295 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 37701 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40198 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54188 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Свіфт
M1 Abrams
YouTube

Прем’єрка Данії: найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій – потужні Збройні сили України

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що потужні ЗСУ є ключовою частиною майбутніх гарантій безпеки для України. Президент Зеленський підтвердив важливість ЗСУ та фінансування, а також розраховує на програму PURL та "данську модель" для покриття дефіциту в 6 млрд доларів на дрони.

Прем’єрка Данії: найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій – потужні Збройні сили України

Можливо найбільш важлива частина майбутніх гарантій безпеки  для України – це потужні Збройні сили. Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен під час брифінгу, передає УНН.

Можливо найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій України полягає в тому, щоб Україна мала потужні Збройні сили, добре оснащені, добре підготовлені. Можливо ми б могли використати "данську модель" в інших сферах, зокрема, частково щодо безпекових гарантій  

- заявила Фредеріксен.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував роль ЗСУ в гарантіях безпеки.

Щодо безпекових гарантій. Унас є десь близько 30 документів безпекових гарантій, але вони різні. Вони допомагають під час війни. Ми розраховуємо на підтримку певних країн з урахування двосторонніх відносин. Але, коли ми говоримо про безпекові гарантії від країн, нам потрібно більше ніж ці документи. По-перше, щоб вони були юридично зобов'язальні. Ми будемо ґрунтуватися, базуватися на потужних ЗСУ, а це потребує техніки та фінансування 

- заявив Зеленський.

Є сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм: Зеленський про гарантії безпеки03.09.25, 16:23 • 1394 перегляди

Окрім того, Зеленський додав, що Україна розраховує на програму PURL.

Ми маємо вже понад 2 млрд дол. на закупівлю озброєння із США, ми розраховуємо на продовження цієї ініціативи. Це перша програма яка запрацювала після відновлення військової допомоги від США 

- сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що є величезна прогалина щодо виробництва дронів  в розмірі близько 6 млрд доларів.

Коли ми кажемо "данська модель", це не означає, що тут лише про Данію. Мова йде про модель. Ми б хотіли завдяки цій моделі знайти додаткове фінансування, тому що є величезна прогалина – це близько 6 млрд на дрони, тому ми б хотіли частково використати "данську модель" для того, щоб закрити цю прогалину 

- сказав Зеленський.

Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський03.09.25, 16:52 • 1758 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Метте Фредеріксен
Данія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна