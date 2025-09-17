Данія ухвалила принципове рішення про закупівлю далекобійної високоточної зброї – Міноборони країни

Міністр оборони Данії порекомендував уряду закупити далекобійну зброю, на що влада країни вже дала свою згоду. Після прийняття остаточного рішення розпочнеться ринкове дослідження щодо обладнання, яке найкраще відповідатиме потребам Збройних сил Данії. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни, пише УНН.

Як повідомили на сайті міністерства, уряд країни вже ухвалив принципове рішення – Данія має придбати далекобійну високоточну зброю, щоб посилити власне стримування та спроможності НАТО й союзників.

Рішення базується на військово-технічній рекомендації начальника оборони; наступним кроком Агентство з матеріально-технічного постачання Міністерства оборони розпочне дослідження ринку для вибору найвідповідніших систем.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен підкреслив, що це частина "історичної реконструкції" данської оборони.

Ми перебуваємо в процесі історичної реконструкції данської оборони, і цілком природно, що ми постійно розглядаємо, як ми можемо найкраще захищати Данію та Королівство в майбутньому та сприяти безпеці наших союзників. Разом із наземною протиповітряною обороною Данія зміцнює свою здатність частково протидіяти загрозам з повітря, але також активніше боротися із загрозами далеко від Данії. Завдяки цьому рішенню Армія оборони тепер дізнається, як ми можемо найкраще закуповувати та інтегрувати далекобійну високоточну зброю вдома

На сайті уряду наголошується на тому, що досвід війни України проти агресора показала важливість наявності далекобійного озброєння. Зброя повинна не лише збивати повітряні загрози, а й мати можливість превентивно уражати критичні ворожі об’єкти за межами власної території – наприклад, пускові установки.

Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен пояснив політичний хфд такого рішення.

Ми купуємо високоточну зброю більшої дальності, щоб шляхом стримування уникнути ситуації, коли вона знадобиться. Це вимагається НАТО, і це має сприяти амбіції, яка полягає в тому, щоб Європа могла захистити себе не пізніше 2030 року. У ситуації з політикою безпеки, в якій ми опинилися, ми повинні озброїтися для стримування