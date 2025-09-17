$41.180.06
12:33 • 1982 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 19319 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 24357 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 29676 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 31843 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 90735 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 109683 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 52441 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 61566 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 100664 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Данія ухвалила принципове рішення про закупівлю далекобійної високоточної зброї – Міноборони країни

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Це рішення базується на військово-технічній рекомендації начальника оборони, після чого розпочнеться ринкове дослідження для вибору найвідповідніших систем.

Данія ухвалила принципове рішення про закупівлю далекобійної високоточної зброї – Міноборони країни

Міністр оборони Данії порекомендував уряду закупити далекобійну зброю, на що влада країни вже дала свою згоду. Після прийняття остаточного рішення розпочнеться ринкове дослідження щодо обладнання, яке найкраще відповідатиме потребам Збройних сил Данії. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни, пише УНН.

Деталі

Як повідомили на сайті міністерства, уряд країни вже ухвалив принципове рішення – Данія має придбати далекобійну високоточну зброю, щоб посилити власне стримування та спроможності НАТО й союзників.

Данія дозволила уряду ігнорувати закони заради будівництва заводу ракетного палива для України - ЗМІ14.09.25, 17:16 • 7167 переглядiв

Рішення базується на військово-технічній рекомендації начальника оборони; наступним кроком Агентство з матеріально-технічного постачання Міністерства оборони розпочне дослідження ринку для вибору найвідповідніших систем.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен підкреслив, що це частина "історичної реконструкції" данської оборони. 

Ми перебуваємо в процесі історичної реконструкції данської оборони, і цілком природно, що ми постійно розглядаємо, як ми можемо найкраще захищати Данію та Королівство в майбутньому та сприяти безпеці наших союзників. Разом із наземною протиповітряною обороною Данія зміцнює свою здатність частково протидіяти загрозам з повітря, але також активніше боротися із загрозами далеко від Данії. Завдяки цьому рішенню Армія оборони тепер дізнається, як ми можемо найкраще закуповувати та інтегрувати далекобійну високоточну зброю вдома 

– заявив Поульсен.

На сайті уряду наголошується на тому, що досвід війни України проти агресора показала важливість наявності далекобійного озброєння. Зброя повинна не лише збивати повітряні загрози, а й мати можливість превентивно уражати критичні ворожі об’єкти за межами власної території – наприклад, пускові установки. 

Україна виробляє 60% власної зброї та будує завод у Данії06.09.25, 22:52 • 3827 переглядiв

Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен пояснив політичний хфд такого рішення. 

Ми купуємо високоточну зброю більшої дальності, щоб шляхом стримування уникнути ситуації, коли вона знадобиться. Це вимагається НАТО, і це має сприяти амбіції, яка полягає в тому, щоб Європа могла захистити себе не пізніше 2030 року. У ситуації з політикою безпеки, в якій ми опинилися, ми повинні озброїтися для стримування 

– зазначив Расмуссен.

Аналітики вказують, що поряд із масштабним замовленням систем протиповітряної оборони уряд Данії починає формувати можливості ударів великої дальності – від ракетних комплексів до потенційних ударних БпЛА – щоби підвищити як превентивний, так і реагувальний потенціал.

Далекосійна високоточна зброя є надзвичайно важливою для нас, щоб мати змогу забезпечити надійне стримування та надійну оборону Данії. І необхідно, щоб Збройні сили могли протидіяти загрозам, перш ніж вони досягнуть нашої території. Йдеться про те, щоб надати Збройним силам правильні інструменти для вирішення цього завдання. Ми отримуємо їх зараз 

– каже начальник оборони Міхаель Віггерс Гілдгаард.

Прем’єрка Данії: найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій – потужні Збройні сили України03.09.25, 17:23 • 2726 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Міністерство оборони Данії
Ларс Люкке Расмуссен
Троельс Лунд Поульсен
НАТО
Данія
Україна