14:33 • 13832 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 24230 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 14435 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 15255 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 18923 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 20517 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 32876 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 37742 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 42062 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28675 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Дания передаст Украине дополнительный пакет помощи на 400 млн евро - минобороны страны

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Дания выделяет дополнительные почти 1,6 миллиарда датских крон (более 400 млн евро) для украинской оборонной промышленности. Пакет помощи финансируется Украинским фондом, общая сумма военной поддержки от Дании с 2022 по 2028 год составляет около 70,3 млрд датских крон.

Дания передаст Украине дополнительный пакет помощи на 400 млн евро - минобороны страны

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен проинформировал Комитет по вопросам внешней политики о пакете помощи XXVII. Среди прочего, он предусматривает дополнительные почти 1,6 миллиарда датских крон (более 400 млн евро) для украинской оборонной промышленности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Дании.

Детали

Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов помочь - это внести больший вклад в украинскую оборонную промышленность. Таким образом мы обеспечиваем быстрые пожертвования, которые могут быть использованы непосредственно на поле боя. И мы знаем, что в украинской оборонной промышленности все еще есть неиспользованные мощности. Именно поэтому мы сегодня выделяем дополнительные 1,6 миллиарда датских крон на так называемую датскую модель

- заявил Поульсен.

Кроме того, Пакет пожертвований XXVII выделяет еще 1,1 миллиарда датских крон на ряд других нужд.

Лучший способ усилить обороноспособность Украины здесь и сейчас - это поддержать собственную оборонную промышленность. Я только что был в Киеве и собственными глазами видел, какие изменения происходят благодаря отечественным производителям вооружений. Мы сейчас инвестируем в украинские компании, которые производят то, что на самом деле нужно Украине

- подчеркнул министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Также отмечается, что пакет помощи финансируется Украинским фондом. В рамках этого пакета Дания уже приняла решение о предоставлении военной поддержки Украине на сумму около 70,3 млрд датских крон в период с 2022 по 2028 год.

Дополнение

Европейская комиссия представила странам-членам ЕС предложение использовать подсанкционные российские активы для нового кредита на 140 миллиардов евро для Украины, который должен быть выдан траншами и использован для "оборонного сотрудничества", а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Украины.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина уже получила около 3,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов в рамках "артиллерийской инициативы", начатой Чехией.

Павел Зинченко

