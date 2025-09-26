Дания передаст Украине дополнительный пакет помощи на 400 млн евро - минобороны страны
Киев • УНН
Дания выделяет дополнительные почти 1,6 миллиарда датских крон (более 400 млн евро) для украинской оборонной промышленности. Пакет помощи финансируется Украинским фондом, общая сумма военной поддержки от Дании с 2022 по 2028 год составляет около 70,3 млрд датских крон.
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен проинформировал Комитет по вопросам внешней политики о пакете помощи XXVII. Среди прочего, он предусматривает дополнительные почти 1,6 миллиарда датских крон (более 400 млн евро) для украинской оборонной промышленности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Дании.
Детали
Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов помочь - это внести больший вклад в украинскую оборонную промышленность. Таким образом мы обеспечиваем быстрые пожертвования, которые могут быть использованы непосредственно на поле боя. И мы знаем, что в украинской оборонной промышленности все еще есть неиспользованные мощности. Именно поэтому мы сегодня выделяем дополнительные 1,6 миллиарда датских крон на так называемую датскую модель
Кроме того, Пакет пожертвований XXVII выделяет еще 1,1 миллиарда датских крон на ряд других нужд.
Лучший способ усилить обороноспособность Украины здесь и сейчас - это поддержать собственную оборонную промышленность. Я только что был в Киеве и собственными глазами видел, какие изменения происходят благодаря отечественным производителям вооружений. Мы сейчас инвестируем в украинские компании, которые производят то, что на самом деле нужно Украине
Также отмечается, что пакет помощи финансируется Украинским фондом. В рамках этого пакета Дания уже приняла решение о предоставлении военной поддержки Украине на сумму около 70,3 млрд датских крон в период с 2022 по 2028 год.
Дополнение
Европейская комиссия представила странам-членам ЕС предложение использовать подсанкционные российские активы для нового кредита на 140 миллиардов евро для Украины, который должен быть выдан траншами и использован для "оборонного сотрудничества", а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Украины.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина уже получила около 3,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов в рамках "артиллерийской инициативы", начатой Чехией.