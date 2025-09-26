Дания передаст Украине дополнительный пакет помощи на 400 млн евро - минобороны страны

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен проинформировал Комитет по вопросам внешней политики о пакете помощи XXVII. Среди прочего, он предусматривает дополнительные почти 1,6 миллиарда датских крон (более 400 млн евро) для украинской оборонной промышленности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Дании.

Детали

Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов помочь - это внести больший вклад в украинскую оборонную промышленность. Таким образом мы обеспечиваем быстрые пожертвования, которые могут быть использованы непосредственно на поле боя. И мы знаем, что в украинской оборонной промышленности все еще есть неиспользованные мощности. Именно поэтому мы сегодня выделяем дополнительные 1,6 миллиарда датских крон на так называемую датскую модель - заявил Поульсен.

Кроме того, Пакет пожертвований XXVII выделяет еще 1,1 миллиарда датских крон на ряд других нужд.

Лучший способ усилить обороноспособность Украины здесь и сейчас - это поддержать собственную оборонную промышленность. Я только что был в Киеве и собственными глазами видел, какие изменения происходят благодаря отечественным производителям вооружений. Мы сейчас инвестируем в украинские компании, которые производят то, что на самом деле нужно Украине - подчеркнул министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Также отмечается, что пакет помощи финансируется Украинским фондом. В рамках этого пакета Дания уже приняла решение о предоставлении военной поддержки Украине на сумму около 70,3 млрд датских крон в период с 2022 по 2028 год.

Дополнение

Европейская комиссия представила странам-членам ЕС предложение использовать подсанкционные российские активы для нового кредита на 140 миллиардов евро для Украины, который должен быть выдан траншами и использован для "оборонного сотрудничества", а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Украины.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина уже получила около 3,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов в рамках "артиллерийской инициативы", начатой Чехией.