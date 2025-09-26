Данія передасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро - міноборони країни

$41.490.08
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
14:01 • 25640 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 14919 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
12:45 • 15700 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
26 вересня, 09:46 • 19279 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
26 вересня, 09:25 • 20648 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ Зими
26 вересня, 09:01 • 33268 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
26 вересня, 06:40 • 38053 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
26 вересня, 05:30 • 42346 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28717 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
Кабмін затвердив нові правила продажу авто: що зміниться для покупців
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський
Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
14:01 • 25641 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
26 вересня, 06:40 • 38055 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
26 вересня, 05:30 • 42348 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
Данія передасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро - міноборони країни

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Данія виділяє додаткові майже 1,6 мільярда данських крон (понад 400 млн євро) для української оборонної промисловості. Пакет допомоги фінансується Українським фондом, загальна сума військової підтримки від Данії з 2022 по 2028 рік становить близько 70,3 млрд данських крон.

Данія передасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро - міноборони країни

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен поінформував Комітет з питань зовнішньої політики про пакет допомоги XXVII. Серед усього іншого, він забезпечує додаткові майже 1,6 мільярда данських крон (понад 400 млн євро) для української оборонної промисловості, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони Данії.

Деталі

Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один з найкращих способів допомогти - це зробити більший внесок в українську оборонну промисловість. Таким чином ми забезпечуємо швидкі пожертви, які можуть бути використані безпосередньо на полі бою. І ми знаємо, що в українській оборонній промисловості все ще є невикористані потужності. Саме тому ми сьогодні виділяємо додаткові 1,6 мільярда данських крон на так звану данську модель

- заявив Поульсен.

Крім того, Пакет пожертв XXVII виділяє ще 1,1 мільярда данських крон на низку інших потреб.

Найкращий спосіб посилити обороноздатність України тут і зараз - це підтримати власну оборонну промисловість. Я щойно був у Києві і на власні очі бачив, які зміни відбуваються завдяки вітчизняним виробникам озброєнь. Ми зараз інвестуємо в українські компанії, які виробляють те, що насправді потрібно Україні

- наголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Також зазначається, що пакет допомоги фінансується Українським фондом. У рамках цього пакету Данія вже ухвалила рішення про надання військової підтримки Україні на суму близько 70,3 млрд данських крон у період з 2022 по 2028 рік.

Доповнення

Європейська комісія представила країнам-членам ЄС пропозицію використати підсанкційні російські активи для нового кредиту на 140 мільярдів євро для України, який має бути виданий траншами та використаний для "оборонної співпраці", а також для підтримки звичайних бюджетних потреб України.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна вже отримала близько 3,5 мільйона великокаліберних боєприпасів у межах "артилерійської ініціативи", започаткованої Чехією.

Павло Зінченко

