Данія передасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро - міноборони країни
Київ • УНН
Данія виділяє додаткові майже 1,6 мільярда данських крон (понад 400 млн євро) для української оборонної промисловості. Пакет допомоги фінансується Українським фондом, загальна сума військової підтримки від Данії з 2022 по 2028 рік становить близько 70,3 млрд данських крон.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен поінформував Комітет з питань зовнішньої політики про пакет допомоги XXVII. Серед усього іншого, він забезпечує додаткові майже 1,6 мільярда данських крон (понад 400 млн євро) для української оборонної промисловості, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони Данії.
Деталі
Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один з найкращих способів допомогти - це зробити більший внесок в українську оборонну промисловість. Таким чином ми забезпечуємо швидкі пожертви, які можуть бути використані безпосередньо на полі бою. І ми знаємо, що в українській оборонній промисловості все ще є невикористані потужності. Саме тому ми сьогодні виділяємо додаткові 1,6 мільярда данських крон на так звану данську модель
Крім того, Пакет пожертв XXVII виділяє ще 1,1 мільярда данських крон на низку інших потреб.
Найкращий спосіб посилити обороноздатність України тут і зараз - це підтримати власну оборонну промисловість. Я щойно був у Києві і на власні очі бачив, які зміни відбуваються завдяки вітчизняним виробникам озброєнь. Ми зараз інвестуємо в українські компанії, які виробляють те, що насправді потрібно Україні
Також зазначається, що пакет допомоги фінансується Українським фондом. У рамках цього пакету Данія вже ухвалила рішення про надання військової підтримки Україні на суму близько 70,3 млрд данських крон у період з 2022 по 2028 рік.
Доповнення
Європейська комісія представила країнам-членам ЄС пропозицію використати підсанкційні російські активи для нового кредиту на 140 мільярдів євро для України, який має бути виданий траншами та використаний для "оборонної співпраці", а також для підтримки звичайних бюджетних потреб України.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна вже отримала близько 3,5 мільйона великокаліберних боєприпасів у межах "артилерійської ініціативи", започаткованої Чехією.