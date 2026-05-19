"Лучший вариант": Дания движется к формированию нового правительства меньшинства с правым уклоном

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Троэльс Лунд Поульсен предлагает коалицию трех правых партий и снижение цен на бензин. Для работы правительства меньшинства необходима поддержка других фракций.

Лидер датской Либеральной партии Троэльс Лунд Поульсен, который в настоящее время возглавляет переговоры по формированию нового правительства Дании, заявил на пресс-конференции во вторник, что коалиция его партии, а также Либерального альянса и консерваторов предлагает "лучший вариант" формирования нового правительства, пишет УНН со ссылкой на The Local.

Детали

Вторник ознаменовал 55-й день с момента выборов в Дании 24 марта, и страна все еще оставалась без правительства. Но переговоры, в конечном итоге, похоже, близятся к завершению.

Поульсен заявил на пресс-конференции, что коалиция, состоящая из трех правых партий, является "лучшим вариантом формирования правительства".

Три партии будут иметь в общей сложности 44 места. Это значительно меньше 90, необходимых для большинства, но этого будет достаточно, если большинство парламента не отклонит их потенциальное правительство. Таким образом, он предлагает правительство меньшинства правоцентристского толка, отмечает The Guardian.

Таким образом, для формирования коалиции, предложенной Поульсеном, потребуется поддержка датских демократов (Denmark Democrats), Датской народной партии (Danish People's Party), умеренных (Moderates), Гражданской партии (Citizens' Party) и как минимум двух независимых депутатов.

Три партии согласовали ряд политических мер, заявил Поульсен СМИ во вторник, включая увеличение социального обеспечения Дании на 60 миллионов датских крон (8 млн евро) в период с настоящего момента до 2035 года и снижение цен на бензин до минимального уровня, разрешенного правилами ЕС.

Он сказал, что речь идет "о политике, а не о людях". Ключевым препятствием на пути к этому потенциальному правительству является лидер умеренной партии Ларс Лёкке Расмуссен. Он потребовал, чтобы Умеренная партия присутствовала в любом возможном правительстве, а также потребовал формирования правительства, охватывающего центристские партии. Ни одно из этих требований не будет удовлетворено новым правительством, запланированным Поульсеном.

Без поддержки умеренных правительство Поульсена падет, пишет издание.

Король Дании поручил министру обороны из правого крыла сформировать правительство09.05.26, 19:00 • 11077 просмотров

Лидер либералов перенял переговоры у лидера социал-демократов Метте Фредериксен в начале этого месяца, после того как бывший премьер-министр Дании безуспешно пыталась сформировать левоцентристское правительство или правительство, объединяющее центристские партии.

В последние дни Поульсен вел переговоры с правыми "синими партиями" — социал-либералами и социал-демократами, а также с независимыми умеренными.

При этом The Guardian отмечает, Поульсен, лидер правоцентристской Датской либеральной партии (Venstre), "шокировал политический истеблишмент неожиданным заявлением, в котором он сказал, что хочет сформировать правительство меньшинства с правым уклоном".

Юлия Шрамко

