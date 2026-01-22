Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан

Президент США Дональд Трамп разрабатывает проект новой международной организации под названием "Совет мира", которая должна стать альтернативой ООН. Согласно проекту устава, страны, желающие получить постоянное место в Совете без необходимости переизбрания каждые три года, должны внести единовременный платеж в размере 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНН.

Детали

Предложенный Трампом "Совет мира" на этой неделе стал одной из ключевых тем для мировых лидеров в Давосе. Несмотря на то, что о его создании было объявлено еще несколько месяцев назад в рамках мирного плана администрации по Газе, вопросы состава и полномочий органа до сих пор остаются открытыми.

Белый дом обнародовал новые детали относительно руководства Совета, а сам президент недавно предположил, что его деятельность может выходить за пределы исключительно сектора Газа. В то же время формирование Совета мира сталкивается с сопротивлением со стороны союзников США, поскольку государства еще думают - присоединяться к инициативе или отказываться от участия.

Когда и зачем был создан Совет мира?

О создании Совета мира впервые объявили в сентябре как о ключевом элементе 20-пунктного плана администрации Трампа по достижению долгосрочного мира в Газе и более широком регионе Ближнего Востока. В плане он описывался как новый международный переходный орган, который должен определять рамки и управлять финансированием восстановления Газы до момента, когда Палестинская автономия завершит программу реформ и сможет безопасно и эффективно восстановить контроль над Газой.

В документе отмечалось, что этот орган будет опираться на лучшие международные стандарты для создания современного и эффективного управления, которое будет служить жителям Газы и способствовать привлечению инвестиций.

Кто возглавляет Совет мира?

Совет мира возглавляет президент Трамп, который может оставаться на этом посту до тех пор, пока сам не откажется от него.

По данным Белого дома, в назначенный "учредительный Исполнительный совет" входят:

государственный секретарь США Марко Рубио;

специальный посланник США Стив Уиткофф;

зять президента Трампа Джаред Кушнер;

бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

миллиардер-финансист Марк Роуэн;

президент Группы Всемирного банка Аджай Банга;

советник по национальной безопасности Роберт Габриэль.

Отдельно создается так называемый "Исполнительный совет Газы", который должен "способствовать эффективному управлению и предоставлению услуг высочайшего уровня для продвижения мира, стабильности и благополучия народа Газы". В его состав входят:

Стив Уиткофф;

Джаред Кушнер;

министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;

Али аль-Тавади, министр по стратегическим вопросам в офисе премьер-министра Катара;

руководитель разведки Египта генерал Хассан Рашад;

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании;

Марк Роуэн, американский бизнесмен-миллиардер, главный исполнительный директор (CEO) Apollo Global Management;

министр по вопросам международного сотрудничества ОАЭ Рим аль-Хашими;

болгарский дипломат Николай Младенов;

израильский бизнесмен Якир Габай;

Сигрид Кааг, бывший вице-премьер Нидерландов и экс-посланница ООН.

Старшими советниками Совета, ответственными за ежедневную операционную работу, назначены:

Арье Лайтстоун;

Джош Груэнбаум.

Кого пригласили в Совет мира?

По состоянию на четверг, 22 января, приглашения получили более 50 стран.

Среди них - Россия, несмотря на ее продолжающуюся агрессию против Украины и заявления администрации Трампа о том, что РФ представляет настолько серьезную угрозу национальной безопасности США, что Соединенным Штатам необходимо приобрести Гренландию для противодействия ей.

Трамп заявил, что направил приглашение президенту россии владимиру путину.

Также была приглашена Беларусь, которая поддерживает россию в войне против Украины. Ее глава александр лукашенко принял приглашение. То есть критерии, по которым Белый дом определяет перечень приглашенных стран, остаются непонятными.

Циничной выглядит реакция путина. Глава Кремля во время заседания Совета безопасности рф прокомментировал инициативы президента США и ситуацию вокруг Гренландии. Он заявил о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных российских активов в "Совет мира", куда ранее получил приглашение от американского лидера.

Кто присоединился к Совету мира, а кто отказался?

По словам специального посланника США Стива Уиткоффа, к Совету мира согласились присоединиться до 25 стран, однако публично об этом заявила лишь часть из них.

Я думаю, что у нас уже более 20, возможно 25 мировых лидеров, которые согласились - отметил Уиткофф в Давосе.

Среди стран, объявивших о принятии приглашения: Израиль, Египет, Азербайджан, Косово, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Марокко, Венгрия, Катар и Канада.

Другие государства еще рассматривают возможность участия.

Норвегия и Швеция в среду, 21 января, заявили, что пока воздерживаются от участия из-за обеспокоенности условиями присоединения. Франция намерена отказаться от участия из-за опасений, что устав "Совета мира" выходит за рамки мандата по Газе и нарушает фундаментальные принципы и структуру Организации Объединенных Наций.

В ответ Трамп заявил, что введет 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское, если Франция не присоединится к Совету мира.

Получила ли приглашение в "Совет мира" Украина?

Украина получила приглашение присоединиться к Совету мира, однако президент Владимир Зеленский считает сложным членство в нем вместе с россией и беларусью, которые являются врагами.

Приглашение мы получили. Дипломаты работают над этим приглашением. россия наш враг, беларусь их союзник. Честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто россия - это про "совет войны". И Беларусь вместе с ними. А именно режим лукашенко - заявил Зеленский.

Должен ли Совет мира заменить Организацию Объединенных Наций?

Президент Трамп заявил, что Совет мира "может" заменить ООН.

Понимаете, ООН просто не была очень полезной. Я большой сторонник потенциала ООН, но она никогда не реализовывала свой потенциал - сказал президент США.

В то же время он добавил, что ООН нужно разрешить продолжать работу, ведь ее потенциал "чрезвычайно велик".

В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая одобрила создание Совета мира, но с мандатом, ограниченным исключительно Газой. Резолюция приветствовала создание Совета мира "как переходной администрации с международной правосубъектностью", которая должна определять рамки и координировать финансирование восстановления Газы. Она также поддержала 20-пунктный мирный план администрации Трампа и разрешила государствам, сотрудничающим с Советом, создавать стабилизационные силы на территории Палестины.

Что означает "Совет мира" для мира и в чем опасность: Исторические параллели

Текущие процессы вокруг "Совета мира" Трампа напоминают историческую траекторию Лиги Наций после Первой мировой войны. Лига Наций – это международная организация, созданная после Первой мировой войны в 1920 году для предотвращения войн и обеспечения коллективной безопасности. Созданная как инструмент коллективной безопасности, Лига оказалась неспособной действовать из-за отсутствия единства великих держав и реальных механизмов принуждения. Когда агрессоры начали открыто нарушать международное право - Япония в Маньчжурии, Италия в Эфиопии, Германия в Европе - институция потеряла авторитет и фактически перестала выполнять свою функцию еще до начала Второй мировой войны.

Сегодня мир снова входит в подобную фазу слома. Международный порядок демонтируется не резко, а через параллельные форматы, ситуативные союзы и выборочное применение правил. Создание альтернативных механизмов урегулирования вне универсальных норм означает не реформу, а отказ от общего правового поля - так же, как в 1930-х годах Лигу Наций вытеснили двусторонние договоренности и политика умиротворения. Именно на эту трансформацию обратил внимание премьер-министр Канады Марк Карни, заявив в Давосе, что "старый порядок уже не вернется", а средние государства вынуждены действовать вместе, ведь "если нас нет за столом, мы становимся частью меню". По его словам, крупные страны все чаще используют экономическое принуждение как инструмент внешней политики, что лишь ускоряет распад системы правил.

Особенно опасна логика интеграции агрессора без ответственности. В межвоенный период это подавалось как путь к стабильности, но на практике лишь поощряло применение силы. Сегодня аналогичный сигнал создает готовность привлекать россию к новым "мирным инициативам" без прекращения войны и наказания за преступления.

Исторические последствия такого подхода хорошо известны: крах Лиги Наций привел не к миру, а к гонке вооружений и глобальной войне. Поэтому нынешнее обесценивание ООН и появление "клубов мира" является движением в обратном направлении - к миру, где правила действуют только для слабых.

Для Украины эта параллель особенно красноречива: именно так в 1930-х годах безопасностью меньших государств пожертвовали ради иллюзии стабильности. Опыт Лиги Наций доказывает: такие компромиссы не останавливают войну, а лишь откладывают ее в значительно более масштабной и разрушительной форме.

