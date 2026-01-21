Трамп может возглавлять Совет мира пожизненно после ухода из Белого дома - Bloomberg

Президент Дональд Трамп может продолжать возглавлять предложенный им Совет мира после того, как покинет Белый дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Эти слова прозвучали из уст американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Он добавил, что Трамп будет оставаться председателем совета до тех пор, пока не подаст в отставку.

Возможность пожизненного статуса председателя для Трампа является последним препятствием в создании знаковой дипломатической инициативы. Она вызывает сопротивление со стороны лидеров "Группы семи" и появляется в то время, когда администрация пытается уточнить, кто будет входить в состав совета, как он будет управляться и как он будет функционировать - заявил он.

Контекст

Ранее Трамп заявил, что Совет мира мог бы заменить неэффективную, по его мнению, Организацию Объединенных Наций. В то же время он утверждал, что эта организация, существующая уже несколько десятилетий, все еще может способствовать его миротворческим усилиям.

ООН просто не была очень полезной. Я большой сторонник потенциала ООН, но она никогда не реализовала его в полной мере - сказал Трамп.

Президент США добавил, что "из всех войн, которые он урегулировал, Организация Объединенных Наций никогда не помогла ему ни в одной".

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился присоединиться к Совету мира, создаваемому президентом США Дональдом Трампом.