Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 27536 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 48725 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 43478 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 70077 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 39605 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 59843 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26944 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29923 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27559 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп может возглавлять Совет мира пожизненно после ухода из Белого дома - Bloomberg

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Дональд Трамп может продолжать возглавлять предложенный им Совет мира после завершения президентского срока.

Трамп может возглавлять Совет мира пожизненно после ухода из Белого дома - Bloomberg

Президент Дональд Трамп может продолжать возглавлять предложенный им Совет мира после того, как покинет Белый дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Эти слова прозвучали из уст американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Он добавил, что Трамп будет оставаться председателем совета до тех пор, пока не подаст в отставку.

Возможность пожизненного статуса председателя для Трампа является последним препятствием в создании знаковой дипломатической инициативы. Она вызывает сопротивление со стороны лидеров "Группы семи" и появляется в то время, когда администрация пытается уточнить, кто будет входить в состав совета, как он будет управляться и как он будет функционировать

- заявил он.

Контекст

Ранее Трамп заявил, что Совет мира мог бы заменить неэффективную, по его мнению, Организацию Объединенных Наций. В то же время он утверждал, что эта организация, существующая уже несколько десятилетий, все еще может способствовать его миротворческим усилиям.

ООН просто не была очень полезной. Я большой сторонник потенциала ООН, но она никогда не реализовала его в полной мере

- сказал Трамп.

Президент США добавил, что "из всех войн, которые он урегулировал, Организация Объединенных Наций никогда не помогла ему ни в одной".

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился присоединиться к Совету мира, создаваемому президентом США Дональдом Трампом.

Евгений Устименко

