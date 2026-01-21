Трамп може очолювати Раду миру довічно після відходу з Білого дому - Bloomberg

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:59 • 6078 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 26713 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 47856 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 42653 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 68939 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 39305 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 59150 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26876 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29880 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27518 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності21 січня, 00:47 • 15148 перегляди
Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали пораненняVideo21 січня, 01:20 • 14039 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою04:33 • 13116 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 10281 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 10933 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 36720 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 68939 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 59150 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 52696 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 64935 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Хан Док Су
Юн Сок Йоль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 10285 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 18285 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 24349 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 25205 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 32040 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian

Трамп може очолювати Раду миру довічно після відходу з Білого дому - Bloomberg

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Дональд Трамп може продовжувати очолювати запропоновану ним Раду миру після завершення президентського терміну.

Трамп може очолювати Раду миру довічно після відходу з Білого дому - Bloomberg

Президент Дональд Трамп може продовжувати очолювати запропоновану ним Раду миру після того, як покине Білий дім. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ці слова пролунали з вуст американського чиновника, який побажав залишитися анонімним. Він додав, що Трамп залишатиметься головою ради доти, доки не подасть у відставку.

Можливість довічного статусу голови для Трампа є останньою перешкодою у створенні знакової дипломатичної ініціативи. Вона викликає опір з боку лідерів "Групи семи", і з'являється в той час, коли адміністрація намагається уточнити, хто буде входити до складу ради, як вона буде управлятися і як вона буде функціонувати

- заявив він.

Контекст

Раніше Трамп заявив, що Рада миру могла б замінити неефективну, на його думку, Організацію Об'єднаних Націй. Водночас він стверджував, що ця організація, яка існує вже кілька десятиліть, все ще може сприяти його миротворчим зусиллям.

ООН просто не була дуже корисною. Я великий прихильник потенціалу ООН, але вона ніколи не реалізувала його повною мірою

- сказав Трамп.

Президент США додав, що "з усіх воєн, які він врегулював, Організація Об'єднаних Націй ніколи не допомогла йому в жодній".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився приєднатися до Ради миру, створюваної президентом США Дональдом Трампом.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
G7
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу