Трамп може очолювати Раду миру довічно після відходу з Білого дому - Bloomberg

Президент Дональд Трамп може продовжувати очолювати запропоновану ним Раду миру після того, як покине Білий дім. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ці слова пролунали з вуст американського чиновника, який побажав залишитися анонімним. Він додав, що Трамп залишатиметься головою ради доти, доки не подасть у відставку.

Можливість довічного статусу голови для Трампа є останньою перешкодою у створенні знакової дипломатичної ініціативи. Вона викликає опір з боку лідерів "Групи семи", і з'являється в той час, коли адміністрація намагається уточнити, хто буде входити до складу ради, як вона буде управлятися і як вона буде функціонувати - заявив він.

Контекст

Раніше Трамп заявив, що Рада миру могла б замінити неефективну, на його думку, Організацію Об'єднаних Націй. Водночас він стверджував, що ця організація, яка існує вже кілька десятиліть, все ще може сприяти його миротворчим зусиллям.

ООН просто не була дуже корисною. Я великий прихильник потенціалу ООН, але вона ніколи не реалізувала його повною мірою - сказав Трамп.

Президент США додав, що "з усіх воєн, які він врегулював, Організація Об'єднаних Націй ніколи не допомогла йому в жодній".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився приєднатися до Ради миру, створюваної президентом США Дональдом Трампом.