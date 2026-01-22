$43.180.08
10:59 • 1270 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 9672 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 16590 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 24429 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 39978 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 38798 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 62161 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33414 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 55050 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 54713 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп и мировые лидеры подписали хартию Совета мира в Давосе

Киев • УНН

 1434 просмотра

Дональд Трамп и мировые лидеры подписали Хартию Совета мира в Давосе. Цель Совета – прекратить конфликт в Газе и заставить ХАМАС отказаться от оружия.

Трамп и мировые лидеры подписали хартию Совета мира в Давосе

Президент США Дональд Трамп и мировые лидеры подписали хартию Совета мира в Давосе в Швейцарии, трансляцию мероприятия вел Белый дом, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп произнес речь, после которой пригласил представителей других стран на сцену, чтобы "запустить Совет мира на полную силу".

После чего началось подписание документа.

"Этот совет имеет шанс стать одним из самых влиятельных органов, когда-либо созданных, и для меня огромная честь быть его председателем", - отметил Трамп во время речи перед подписанием.

Трамп, как отмечает Fox News, заявил, что "59 стран" участвуют в исторической миссии Совета мира, целью которой является прекратить конфликт в Газе и заставить ХАМАС отказаться от своего оружия.

"Они должны сдать свое оружие. Если они этого не сделают, это будет их конец", - сказал Трамп.

Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22.01.26, 07:36 • 26421 просмотр

Юлия Шрамко

