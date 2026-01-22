Президент США Дональд Трамп и мировые лидеры подписали хартию Совета мира в Давосе в Швейцарии, трансляцию мероприятия вел Белый дом, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп произнес речь, после которой пригласил представителей других стран на сцену, чтобы "запустить Совет мира на полную силу".

После чего началось подписание документа.

"Этот совет имеет шанс стать одним из самых влиятельных органов, когда-либо созданных, и для меня огромная честь быть его председателем", - отметил Трамп во время речи перед подписанием.

Трамп, как отмечает Fox News, заявил, что "59 стран" участвуют в исторической миссии Совета мира, целью которой является прекратить конфликт в Газе и заставить ХАМАС отказаться от своего оружия.

"Они должны сдать свое оружие. Если они этого не сделают, это будет их конец", - сказал Трамп.

