Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников

21 января, 22:20 • 10770 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 21205 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 24423 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 39060 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 25231 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 39374 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 40876 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21306 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22112 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 40092 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа21 января, 20:44 • 7938 просмотра
Мелони отложила подписание вступления в "Совет мира" Трампа из-за юридических рисков21 января, 20:53 • 9730 просмотра
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 8548 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года21 января, 23:40 • 5968 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 10254 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 39060 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 39374 просмотра
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 39374 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 36899 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 40876 просмотра
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 40876 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 55414 просмотра
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Леонид Кучма
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Давос
Дания
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года21 января, 23:40 • 6016 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части21 января, 18:19 • 10564 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней21 января, 15:49 • 11328 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 36899 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 30908 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Старлинк

Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников

Киев • УНН

 • 10327 просмотра

Президент США Дональд Трамп сегодня инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, альтернативы ООН для урегулирования глобальных конфликтов. Более 25 стран присоединятся, тогда как европейские лидеры выражают обеспокоенность, а Украина изучает формат.

Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников

Сегодня на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп планирует провести торжественную церемонию подписания устава новосозданного "Совета мира". Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Новый Совет Трамп позиционирует как альтернативу Организации Объединенных Наций, имеющую целью урегулирование глобальных конфликтов, начиная с Сектора Газа. По словам американского президента, новая структура сможет выполнять работу, с которой ООН не справлялась десятилетиями.

География участников и условия членства

В настоящее время более 25 стран подтвердили свою готовность присоединиться к инициативе. Среди первых участников - Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иордания, Индонезия, Пакистан, ОАЭ и Катар.

Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа21.01.26, 22:44 • 8008 просмотров

Также о намерении войти в совет заявили Венгрия, Аргентина и Израиль. Согласно проекту устава, членство предусматривает трехлетний срок, а для получения постоянного места страны должны внести в фонд организации 1 миллиард долларов.

Сопротивление европейских лидеров и угроза тарифами

Ключевые европейские союзники США встретили идею Трампа с откровенной прохладой. Франция, Дания, Норвегия и Швеция официально отказались от участия, выразив обеспокоенность по поводу подрыва авторитета ООН.

Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21.01.26, 23:29 • 8614 просмотров

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал объектом личной критики Трампа, который пообещал ввести 200% пошлины на французские вина и шампанское за отказ присоединиться к совету. Германия, Великобритания и Италия пока сохраняют нейтралитет, пытаясь оценить последствия вступления в новый орган.

Позиция Украины в новом формате

Украина также получила официальное приглашение к участию в "Совете мира". Президент Владимир Зеленский подтвердил факт обращения со стороны Белого дома, однако отметил, что Киев сейчас изучает формат работы этой структуры. Главным камнем преткновения является возможное участие в совете представителей россии и беларуси, что, по мнению украинской стороны, противоречит самой идее сотрудничества в сфере безопасности. Окончательное решение Украина объявит после завершения консультаций с американскими партнерами в Давосе. 

Трамп может возглавлять Совет мира пожизненно после ухода из Белого дома - Bloomberg21.01.26, 12:11 • 3102 просмотра

Степан Гафтко

Выборы в США
Война в Украине
Беларусь
Израиль
Белый дом
Аргентина
Организация Объединенных Наций
Иордания
Индонезия
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Саудовская Аравия
Катар
Германия
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Владимир Зеленский
Венгрия
Египет
Украина
Пакистан