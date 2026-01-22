Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников

Сегодня на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп планирует провести торжественную церемонию подписания устава новосозданного "Совета мира". Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Новый Совет Трамп позиционирует как альтернативу Организации Объединенных Наций, имеющую целью урегулирование глобальных конфликтов, начиная с Сектора Газа. По словам американского президента, новая структура сможет выполнять работу, с которой ООН не справлялась десятилетиями.

География участников и условия членства

В настоящее время более 25 стран подтвердили свою готовность присоединиться к инициативе. Среди первых участников - Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иордания, Индонезия, Пакистан, ОАЭ и Катар.

Также о намерении войти в совет заявили Венгрия, Аргентина и Израиль. Согласно проекту устава, членство предусматривает трехлетний срок, а для получения постоянного места страны должны внести в фонд организации 1 миллиард долларов.

Сопротивление европейских лидеров и угроза тарифами

Ключевые европейские союзники США встретили идею Трампа с откровенной прохладой. Франция, Дания, Норвегия и Швеция официально отказались от участия, выразив обеспокоенность по поводу подрыва авторитета ООН.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал объектом личной критики Трампа, который пообещал ввести 200% пошлины на французские вина и шампанское за отказ присоединиться к совету. Германия, Великобритания и Италия пока сохраняют нейтралитет, пытаясь оценить последствия вступления в новый орган.

Позиция Украины в новом формате

Украина также получила официальное приглашение к участию в "Совете мира". Президент Владимир Зеленский подтвердил факт обращения со стороны Белого дома, однако отметил, что Киев сейчас изучает формат работы этой структуры. Главным камнем преткновения является возможное участие в совете представителей россии и беларуси, что, по мнению украинской стороны, противоречит самой идее сотрудничества в сфере безопасности. Окончательное решение Украина объявит после завершения консультаций с американскими партнерами в Давосе.

