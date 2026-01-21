$43.180.08
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Геннадий Труханов
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Европа
Давос
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа

Киев • УНН

 16 просмотра

Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иордания, Индонезия, Пакистан и Катар присоединились к "Совету мира" Трампа. Израиль также подтвердил участие, тогда как Россия рассматривает приглашение.

Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа

Группа государств, в которую вошли Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иордания, Индонезия, Пакистан и Катар, официально объявила о намерении стать членами "Совета мира" президента США Дональда Трампа. В совместном заявлении страны с мусульманским большинством отметили, что поддерживают цель установления прочного мира и восстановления Газы. Ранее свое участие в новой структуре подтвердил Израиль. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал BBC.

Детали

Ситуация вокруг участия России остается неоднозначной. Во время Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп заявил, что Путин принял приглашение. Однако российская сторона сообщила, что вопрос все еще находится на стадии рассмотрения. Путин отметил, что Россия готова выделить 1 миллиард долларов из замороженных активов на нужды организации, подчеркнув приоритетность Ближнего Востока в деятельности совета.

Несмотря на то, что первоначальной целью совета считалось урегулирование конфликта в Газе, в предложенном уставе территория Палестины не упоминается. Это вызывает беспокойство среди части международного сообщества, которая видит в новом учреждении попытку заменить функции ООН. В частности, премьер-министр Словении Роберт Голоб отклонил приглашение, заявив об опасном вмешательстве в международный порядок. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Израиль
Давос
Организация Объединенных Наций
Иордания
Индонезия
Дональд Трамп
Словения
Саудовская Аравия
Катар
Турция
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа
Пакистан
Государство Палестина