Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа

Группа государств, в которую вошли Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иордания, Индонезия, Пакистан и Катар, официально объявила о намерении стать членами "Совета мира" президента США Дональда Трампа. В совместном заявлении страны с мусульманским большинством отметили, что поддерживают цель установления прочного мира и восстановления Газы. Ранее свое участие в новой структуре подтвердил Израиль. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал BBC.

Детали

Ситуация вокруг участия России остается неоднозначной. Во время Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп заявил, что Путин принял приглашение. Однако российская сторона сообщила, что вопрос все еще находится на стадии рассмотрения. Путин отметил, что Россия готова выделить 1 миллиард долларов из замороженных активов на нужды организации, подчеркнув приоритетность Ближнего Востока в деятельности совета.

Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа

Несмотря на то, что первоначальной целью совета считалось урегулирование конфликта в Газе, в предложенном уставе территория Палестины не упоминается. Это вызывает беспокойство среди части международного сообщества, которая видит в новом учреждении попытку заменить функции ООН. В частности, премьер-министр Словении Роберт Голоб отклонил приглашение, заявив об опасном вмешательстве в международный порядок.

Мелони отложила подписание вступления в "Совет мира" Трампа из-за юридических рисков