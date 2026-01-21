Мелони отложила подписание вступления в "Совет мира" Трампа из-за юридических рисков

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что страна не присоединится к проекту президента США Дональда Трампа "Совет мира" немедленно. Главной причиной задержки является несоответствие отдельных положений учреждения итальянскому законодательству. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Некоторые элементы несовместимы с нашей конституцией, и это мешает нам подписать завтра. Моя позиция, как и раньше, заключается в открытости – пояснила Мелони в эфире итальянского государственного телевидения в среду.

Церемония подписания соглашения о создании "Совета мира" запланирована на четверг в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Новая структура задумывалась как платформа для урегулирования конфликта в Газе, однако союзники США опасаются, что она имеет целью заменить Организацию Объединенных Наций.

Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ

Основные препятствия для присоединения Италии:

Конституционные ограничения: внутренние оценки выявили противоречия между структурой нового совета и обязательствами Италии в рамках ООН.

Бюрократические процедуры: членство в организации требует согласия парламента и одобрения президента Серджо Маттареллы, что является длительным процессом.

Европейская солидарность: большинство правительств ЕС сейчас воздерживаются от участия в инициативе.

Несмотря на задержку, Мелони подчеркнула важность диалога с Вашингтоном.

Мы находимся в контексте, когда все наши уверенности исчезают – или рискуют это сделать. Никто не заинтересован в том, чтобы вбивать клин между Европой и США – и это точно не в интересах Италии – отметила Мелони.

Премьер-министр также подтвердила готовность Италии помогать в восстановлении Газы и обучении местных полицейских сил. Ранее Мелони заявляла о намерении стать посредником в споре между Европой и США по вопросу Гренландии.

Пытается снизить напряжение между США и ЕС: Мелони вмешалась в конфликт вокруг Гренландии - СМИ