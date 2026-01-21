Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики
Київ • УНН
Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що країна не приєднається до проєкту "Рада миру" Трампа негайно. Причиною є невідповідність окремих положень італійському законодавству та необхідність схвалення парламенту.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що країна не приєднається до проєкту президента США Дональда Трампа "Рада миру" негайно. Головною причиною затримки є невідповідність окремих положень установи італійському законодавству. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Деякі елементи несумісні з нашою конституцією, і це заважає нам підписати завтра. Моя позиція, як і раніше, полягає в відкритості
Церемонія підписання угоди про створення "Ради миру" запланована на четвер у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Нова структура задумувалася як платформа для врегулювання конфлікту в Газі, проте союзники США побоюються, що вона має на меті замінити Організацію Об'єднаних Націй.
Основні перешкоди для приєднання Італії:
- Конституційні обмеження: внутрішні оцінки виявили суперечності між структурою нової ради та зобов’язаннями Італії в межах ООН.
- Бюрократичні процедури: членство в організації потребує згоди парламенту та схвалення президента Серджіо Маттарелли, що є тривалим процесом.
- Європейська солідарність: більшість урядів ЄС наразі утримуються від участі в ініціативі.
Попри затримку, Мелоні наголосила на важливості діалогу з Вашингтоном.
Ми перебуваємо в контексті, коли всі наші впевненості зникають – або ризикують це зробити. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб вбивати клин між Європою та США – і це точно не в інтересах Італії
Прем'єр-міністр також підтвердила готовність Італії допомагати у відбудові Гази та навчанні місцевих поліцейських сил. Раніше Мелоні заявляла про намір стати посередником у суперечці між Європою та США щодо питання Гренландії.
