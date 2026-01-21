Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що країна не приєднається до проєкту президента США Дональда Трампа "Рада миру" негайно. Головною причиною затримки є невідповідність окремих положень установи італійському законодавству. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деякі елементи несумісні з нашою конституцією, і це заважає нам підписати завтра. Моя позиція, як і раніше, полягає в відкритості

Церемонія підписання угоди про створення "Ради миру" запланована на четвер у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Нова структура задумувалася як платформа для врегулювання конфлікту в Газі, проте союзники США побоюються, що вона має на меті замінити Організацію Об'єднаних Націй.

Основні перешкоди для приєднання Італії:

Попри затримку, Мелоні наголосила на важливості діалогу з Вашингтоном.

Ми перебуваємо в контексті, коли всі наші впевненості зникають – або ризикують це зробити. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб вбивати клин між Європою та США – і це точно не в інтересах Італії