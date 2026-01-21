Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики

$43.180.08
19:21 • 3366 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
15:14 • 12352 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 21246 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 16401 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 29185 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 32980 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20178 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21398 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39116 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 58444 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 27863 перегляди
У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціямиPhoto21 січня, 12:22 • 6120 перегляди
У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп 21 січня, 14:15 • 8180 перегляди
Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським21 січня, 14:39 • 7050 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters15:09 • 9704 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 21246 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 29185 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 27881 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 32980 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 50179 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 2542 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo15:49 • 4342 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 27881 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 28121 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 24897 перегляди
The New York Times

Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що країна не приєднається до проєкту "Рада миру" Трампа негайно. Причиною є невідповідність окремих положень італійському законодавству та необхідність схвалення парламенту.

Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що країна не приєднається до проєкту президента США Дональда Трампа "Рада миру" негайно. Головною причиною затримки є невідповідність окремих положень установи італійському законодавству. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Деякі елементи несумісні з нашою конституцією, і це заважає нам підписати завтра. Моя позиція, як і раніше, полягає в відкритості

– пояснила Мелоні в ефірі італійського державного телебачення в середу.

Церемонія підписання угоди про створення "Ради миру" запланована на четвер у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Нова структура задумувалася як платформа для врегулювання конфлікту в Газі, проте союзники США побоюються, що вона має на меті замінити Організацію Об'єднаних Націй.

Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19.01.26, 15:12 • 12072 перегляди

Основні перешкоди для приєднання Італії:

  • Конституційні обмеження: внутрішні оцінки виявили суперечності між структурою нової ради та зобов’язаннями Італії в межах ООН.
    • Бюрократичні процедури: членство в організації потребує згоди парламенту та схвалення президента Серджіо Маттарелли, що є тривалим процесом.
      • Європейська солідарність: більшість урядів ЄС наразі утримуються від участі в ініціативі.

        Попри затримку, Мелоні наголосила на важливості діалогу з Вашингтоном.

        Ми перебуваємо в контексті, коли всі наші впевненості зникають – або ризикують це зробити. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб вбивати клин між Європою та США – і це точно не в інтересах Італії

        – зазначила Мелоні.

        Прем'єр-міністр також підтвердила готовність Італії допомагати у відбудові Гази та навчанні місцевих поліцейських сил. Раніше Мелоні заявляла про намір стати посередником у суперечці між Європою та США щодо питання Гренландії. 

        Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ18.01.26, 17:26 • 9664 перегляди

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Ґренландія
        Джорджа Мелоні
        Bloomberg
        Організація Об'єднаних Націй
        Дональд Трамп
        Італія
        Сполучені Штати Америки