Ексклюзив
15:01 • 3724 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 6234 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 6256 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 14416 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 13752 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 23727 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 24036 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24463 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23608 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18164 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
"Сімейне фото", червоні кепки та "неймовірні друзі": у США розпочалось інавгураційне засідання Ради миру Трампа

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Президент США Дональд Трамп відкрив перше засідання Ради миру, назвавши її своєю найважливішою справою. Він привітав світових лідерів, серед яких були представники Саудівської Аравії та Угорщини.

"Сімейне фото", червоні кепки та "неймовірні друзі": у США розпочалось інавгураційне засідання Ради миру Трампа

Президент США Дональд Трамп та інші світові лідери прибули на перше засідання Ради миру. Відкриваючи захід, американський лідер назвав Раду миру свою найважливішою справою, а присутніх іноземців - "неймовірними друзями", передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У супроводі віце-президента Дж. Д. Венса та державного секретаря Марко Рубіо Трамп стояв перед лідерами Саудівської Аравії, Індонезії та Катару, серед інших, щоб зробити групове фото перед обговоренням різних частин мирного плану президента для Гази.

Кілька світових лідерів, включаючи Хав'єра Мілея з Аргентини, Віктора Орбана з Угорщини та інших, мали червоні капелюхи з емблемою "США" та американським прапором збоку та поклали їх на столи поруч зі знаками своїх країн.

Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп15.02.26, 22:23 • 8999 переглядiв

Додамо

У своєму вступному слові Трамп привітав десятки присутніх світових лідерів і зазначив, що багато з них стали "моїми неймовірними друзями".

"Рада миру — це одна з найважливіших і найважливіших справ, на мою думку, в якій я буду залучений", — сказав президент США.

ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters25.01.26, 03:52 • 9933 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Хав'єр Мілей
Аргентина
Індонезія
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Сектор Газа
Віктор Орбан