"Сімейне фото", червоні кепки та "неймовірні друзі": у США розпочалось інавгураційне засідання Ради миру Трампа
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп відкрив перше засідання Ради миру, назвавши її своєю найважливішою справою. Він привітав світових лідерів, серед яких були представники Саудівської Аравії та Угорщини.
Президент США Дональд Трамп та інші світові лідери прибули на перше засідання Ради миру. Відкриваючи захід, американський лідер назвав Раду миру свою найважливішою справою, а присутніх іноземців - "неймовірними друзями", передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
У супроводі віце-президента Дж. Д. Венса та державного секретаря Марко Рубіо Трамп стояв перед лідерами Саудівської Аравії, Індонезії та Катару, серед інших, щоб зробити групове фото перед обговоренням різних частин мирного плану президента для Гази.
Кілька світових лідерів, включаючи Хав'єра Мілея з Аргентини, Віктора Орбана з Угорщини та інших, мали червоні капелюхи з емблемою "США" та американським прапором збоку та поклали їх на столи поруч зі знаками своїх країн.
Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп15.02.26, 22:23 • 8999 переглядiв
Додамо
У своєму вступному слові Трамп привітав десятки присутніх світових лідерів і зазначив, що багато з них стали "моїми неймовірними друзями".
"Рада миру — це одна з найважливіших і найважливіших справ, на мою думку, в якій я буду залучений", — сказав президент США.
ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters25.01.26, 03:52 • 9933 перегляди