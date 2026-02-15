Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп

$42.990.00
Ексклюзив
15 лютого, 14:11
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
12 лютого, 11:15
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
13 лютого, 09:44
Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Дональд Трамп повідомив про залучення понад 5 мільярдів доларів від країн-засновників Ради миру на гуманітарні потреби та відновлення інфраструктури Гази. Кошти будуть остаточно зафіксовані 19 лютого у Вашингтоні.

Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про залучення масштабних фінансових ресурсів від країн-засновників нещодавно створеної Ради миру. Кошти спрямують на гуманітарні потреби та капітальне відновлення інфраструктури в Газі, яка зазнала значних руйнувань упродовж тривалого збройного конфлікту. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з планами адміністрації, країни-учасниці вже підтвердили готовність надати понад 5 мільярдів доларів США. Ці домовленості мають бути остаточно зафіксовані 19 лютого на офіційній зустрічі у Вашингтоні, де також обговорять відправлення "тисяч особового складу" до міжнародних стабілізаційних сил. Президент Трамп наголосив на ключовій умові успішного завершення мирного процесу.

США представили в ООН план демілітаризації Гази через викуп зброї та міжнародний контроль29.01.26, 06:11 • 4175 переглядiв

Дуже важливо, щоб ХАМАС виконав своє зобов’язання щодо повної та негайної демілітаризації

– заявив Трамп у своєму зверненні на платформі Truth Social.

Політичний склад Ради та міжнародна підтримка

Рада миру об'єднала широке коло міжнародних лідерів, серед яких президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а також представники Саудівської Аравії, Туреччини та ОАЕ. За інформацією джерел, статус постійного члена ради директорів передбачає внесок у розмірі щонайменше 1 мільярд доларів. До обговорення у Вашингтоні також планує долучитися прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в статусі спостерігача.

Трамп планує провести засідання Ради миру у Вашингтоні цього місяця07.02.26, 18:17 • 5381 перегляд

Степан Гафтко

Сутички
благодійність
Джорджа Мелоні
Хав'єр Мілей
Аргентина
Вашингтон
Дональд Трамп
Італія
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Сектор Газа
Віктор Орбан