Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про залучення понад 5 мільярдів доларів від країн-засновників Ради миру на гуманітарні потреби та відновлення інфраструктури Гази. Кошти будуть остаточно зафіксовані 19 лютого у Вашингтоні.
Президент США Дональд Трамп оголосив про залучення масштабних фінансових ресурсів від країн-засновників нещодавно створеної Ради миру. Кошти спрямують на гуманітарні потреби та капітальне відновлення інфраструктури в Газі, яка зазнала значних руйнувань упродовж тривалого збройного конфлікту. Про це пише УНН.
Деталі
Згідно з планами адміністрації, країни-учасниці вже підтвердили готовність надати понад 5 мільярдів доларів США. Ці домовленості мають бути остаточно зафіксовані 19 лютого на офіційній зустрічі у Вашингтоні, де також обговорять відправлення "тисяч особового складу" до міжнародних стабілізаційних сил. Президент Трамп наголосив на ключовій умові успішного завершення мирного процесу.
США представили в ООН план демілітаризації Гази через викуп зброї та міжнародний контроль29.01.26, 06:11 • 4175 переглядiв
Дуже важливо, щоб ХАМАС виконав своє зобов’язання щодо повної та негайної демілітаризації
Політичний склад Ради та міжнародна підтримка
Рада миру об'єднала широке коло міжнародних лідерів, серед яких президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а також представники Саудівської Аравії, Туреччини та ОАЕ. За інформацією джерел, статус постійного члена ради директорів передбачає внесок у розмірі щонайменше 1 мільярд доларів. До обговорення у Вашингтоні також планує долучитися прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в статусі спостерігача.
Трамп планує провести засідання Ради миру у Вашингтоні цього місяця07.02.26, 18:17 • 5381 перегляд