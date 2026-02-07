Трамп планує провести засідання Ради миру у Вашингтоні цього місяця
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп проведе перше офіційне засідання Ради миру у Вашингтоні 19 лютого. Ця рада є ключовим елементом його 20-пунктного плану, що допоміг досягти припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп планує вже цього місяця - у четвер, 19 лютого, засідання Ради миру у Вашингтоні. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
США планують скликати перше офіційне засідання Ради миру президента Дональда Трампа у Вашингтоні 19 лютого
Зазначається, що Цьогомісячна зустріч буде першою у Вашингтоні, де буде штаб-квартира ради. Трамп заявив, що це буде "найпрестижніша рада лідерів, яку будь-коли збирали".
Видання нагадує, що ця рада була ключовим елементом 20-пунктного плану Трампа, який допоміг досягти припинення вогню у війні між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні. Трамп очолив першу зустріч членів групи – близько 20 країн, включаючи Білорусь, Азербайджан та Угорщину – у Давосі, Швейцарія, у січні, на полях Всесвітнього економічного форуму.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп розробляє проєкт нової міжнародної організації під назвою "Рада миру", яка має стати альтернативою ООН. Згідно з проєктом статуту, країни, що бажають отримати постійне місце в Раді без необхідності переобрання кожні три роки, мають внести одноразовий платіж у розмірі 1 мільярда доларів.