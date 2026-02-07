$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 10334 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 11500 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 16601 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 30148 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43714 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 38278 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30637 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 41967 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15975 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Трамп планує провести засідання Ради миру у Вашингтоні цього місяця

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент США Дональд Трамп проведе перше офіційне засідання Ради миру у Вашингтоні 19 лютого. Ця рада є ключовим елементом його 20-пунктного плану, що допоміг досягти припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Трамп планує провести засідання Ради миру у Вашингтоні цього місяця

Президент США Дональд Трамп планує вже цього місяця - у четвер, 19 лютого, засідання Ради миру у Вашингтоні. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

США планують скликати перше офіційне засідання Ради миру президента Дональда Трампа у Вашингтоні 19 лютого

- пише видання.

Зазначається, що Цьогомісячна зустріч буде першою у Вашингтоні, де буде штаб-квартира ради. Трамп заявив, що це буде "найпрестижніша рада лідерів, яку будь-коли збирали".

Видання нагадує, що ця рада була ключовим елементом 20-пунктного плану Трампа, який допоміг досягти припинення вогню у війні між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні. Трамп очолив першу зустріч членів групи – близько 20 країн, включаючи Білорусь, Азербайджан та Угорщину – у Давосі, Швейцарія, у січні, на полях Всесвітнього економічного форуму.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розробляє проєкт нової міжнародної організації під назвою "Рада миру", яка має стати альтернативою ООН. Згідно з проєктом статуту, країни, що бажають отримати постійне місце в Раді без необхідності переобрання кожні три роки, мають внести одноразовий платіж у розмірі 1 мільярда доларів.

Павло Башинський

