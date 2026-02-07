Трамп планирует провести заседание Совета мира в Вашингтоне в этом месяце
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп планирует уже в этом месяце – в четверг, 19 февраля, заседание Совета мира в Вашингтоне. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что встреча в этом месяце будет первой в Вашингтоне, где будет штаб-квартира совета. Трамп заявил, что это будет "самый престижный совет лидеров, который когда-либо собирали".
Издание напоминает, что этот совет был ключевым элементом 20-пунктного плана Трампа, который помог достичь прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС в октябре. Трамп возглавил первую встречу членов группы – около 20 стран, включая Беларусь, Азербайджан и Венгрию – в Давосе, Швейцария, в январе, на полях Всемирного экономического форума.
Напомним
Президент США Дональд Трамп разрабатывает проект новой международной организации под названием "Совет мира", которая должна стать альтернативой ООН. Согласно проекту устава, страны, желающие получить постоянное место в Совете без необходимости переизбрания каждые три года, должны внести единовременный платеж в размере 1 миллиарда долларов.