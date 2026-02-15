$42.990.00
15 февраля, 14:11
Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп сообщил о привлечении более 5 миллиардов долларов от стран-учредителей Совета мира на гуманитарные нужды и восстановление инфраструктуры Газы. Средства будут окончательно зафиксированы 19 февраля в Вашингтоне.

Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о привлечении масштабных финансовых ресурсов от стран-основателей недавно созданного Совета мира. Средства будут направлены на гуманитарные нужды и капитальное восстановление инфраструктуры в Газе, которая подверглась значительным разрушениям в течение длительного вооруженного конфликта. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно планам администрации, страны-участницы уже подтвердили готовность предоставить более 5 миллиардов долларов США. Эти договоренности должны быть окончательно зафиксированы 19 февраля на официальной встрече в Вашингтоне, где также обсудят отправку "тысяч личного состава" в международные стабилизационные силы. Президент Трамп подчеркнул ключевое условие успешного завершения мирного процесса.

США представили в ООН план демилитаризации Газы через выкуп оружия и международный контроль29.01.26, 06:11 • 4175 просмотров

Очень важно, чтобы ХАМАС выполнил свое обязательство по полной и немедленной демилитаризации

– заявил Трамп в своем обращении на платформе Truth Social.

Политический состав Совета и международная поддержка

Совет мира объединил широкий круг международных лидеров, среди которых президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также представители Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. По информации источников, статус постоянного члена совета директоров предусматривает взнос в размере не менее 1 миллиарда долларов. К обсуждению в Вашингтоне также планирует присоединиться премьер-министр Италии Джорджия Мелони в статусе наблюдателя.

Трамп планирует провести заседание Совета мира в Вашингтоне в этом месяце07.02.26, 18:17 • 5381 просмотр

Степан Гафтко

