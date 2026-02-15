Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп
Дональд Трамп сообщил о привлечении более 5 миллиардов долларов от стран-учредителей Совета мира на гуманитарные нужды и восстановление инфраструктуры Газы. Средства будут окончательно зафиксированы 19 февраля в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп объявил о привлечении масштабных финансовых ресурсов от стран-основателей недавно созданного Совета мира. Средства будут направлены на гуманитарные нужды и капитальное восстановление инфраструктуры в Газе, которая подверглась значительным разрушениям в течение длительного вооруженного конфликта. Об этом пишет УНН.
Детали
Согласно планам администрации, страны-участницы уже подтвердили готовность предоставить более 5 миллиардов долларов США. Эти договоренности должны быть окончательно зафиксированы 19 февраля на официальной встрече в Вашингтоне, где также обсудят отправку "тысяч личного состава" в международные стабилизационные силы. Президент Трамп подчеркнул ключевое условие успешного завершения мирного процесса.
Очень важно, чтобы ХАМАС выполнил свое обязательство по полной и немедленной демилитаризации
Политический состав Совета и международная поддержка
Совет мира объединил широкий круг международных лидеров, среди которых президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также представители Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. По информации источников, статус постоянного члена совета директоров предусматривает взнос в размере не менее 1 миллиарда долларов. К обсуждению в Вашингтоне также планирует присоединиться премьер-министр Италии Джорджия Мелони в статусе наблюдателя.
