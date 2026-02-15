Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о привлечении масштабных финансовых ресурсов от стран-основателей недавно созданного Совета мира. Средства будут направлены на гуманитарные нужды и капитальное восстановление инфраструктуры в Газе, которая подверглась значительным разрушениям в течение длительного вооруженного конфликта. Об этом пишет УНН.

Согласно планам администрации, страны-участницы уже подтвердили готовность предоставить более 5 миллиардов долларов США. Эти договоренности должны быть окончательно зафиксированы 19 февраля на официальной встрече в Вашингтоне, где также обсудят отправку "тысяч личного состава" в международные стабилизационные силы. Президент Трамп подчеркнул ключевое условие успешного завершения мирного процесса.

Очень важно, чтобы ХАМАС выполнил свое обязательство по полной и немедленной демилитаризации