Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне
Киев • УНН
Белорусская делегация не получила визы США для участия в первом заседании Совета мира президента Дональда Трампа. МИД Беларуси выразил удивление из-за невыполнения базовых формальностей.
В Беларуси заявили, что намеревались принять участие в первом заседании Совета мира президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, но не получили необходимых виз. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МИД страны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что белорусской делегации США не выдали визы для участия в Совете мира.
Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заранее. Возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?
Там добавили, что изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США было направлено главе белорусского государства.
"Дополнительные комментарии излишни", - добавили в МИД Беларуси.
Напомним
Американский лидер Дональд Трамп, завершая свою первую встречу Совета мира, намекнул, что США намерены внести дополнительные изменения в структуру ООН, в том числе и во внешний вид ее штаб-квартиры в Нью-Йорке.
