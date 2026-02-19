$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 12012 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 19116 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 17100 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 29039 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 20673 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 32025 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 26299 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25550 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24856 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18742 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Белорусская делегация не получила визы США для участия в первом заседании Совета мира президента Дональда Трампа. МИД Беларуси выразил удивление из-за невыполнения базовых формальностей.

Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне

В Беларуси заявили, что намеревались принять участие в первом заседании Совета мира президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, но не получили необходимых виз. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МИД страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что белорусской делегации США не выдали визы для участия в Совете мира.

Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заранее. Возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?

- цитирует СМИ белорусский МИД.

Там добавили, что изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США было направлено главе белорусского государства.

"Дополнительные комментарии излишни", - добавили в МИД Беларуси.

Напомним

Американский лидер Дональд Трамп, завершая свою первую встречу Совета мира, намекнул, что США намерены внести дополнительные изменения в структуру ООН, в том числе и во внешний вид ее штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Трамп на заседании Совета мира публично поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии19.02.26, 19:20 • 2568 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Нью-Йорк
Соединённые Штаты