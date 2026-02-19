Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне

В Беларуси заявили, что намеревались принять участие в первом заседании Совета мира президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, но не получили необходимых виз. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МИД страны, информирует УНН.

Отмечается, что белорусской делегации США не выдали визы для участия в Совете мира.

Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заранее. Возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?