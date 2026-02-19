Трамп на заседании Совета мира публично поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии
Киев • УНН
Трамп подчеркнул, что осознает неоднозначную реакцию в Европе на свою позицию, однако это не меняет его оценки деятельности венгерского премьера.
Президент США Дональд Трамп сделал еще одно заявление о полной и безоговорочной поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии выборов, назвав его работу "невероятной", в частности в сфере миграционной политики. Об этом заявил президент США Дональд Тональд Трамп во время выступления на инаугурационном заседании Совета мира, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Орбан имеет мою полную и абсолютную поддержку на выборах. Не всем в Европе нравится такая поддержка – но это нормально. Он делает невероятную работу, особенно в вопросе иммиграции, в отличие от некоторых стран, которые сами себе навредили
Президент США добавил, что уже высказывал эту поддержку ранее, но решил повторить ее публично еще раз, подчеркнув, что считает политику Орбана эффективной и последовательной.
Напомним
Венгрия рассматривает прекращение экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Венгрия и Словакия обвиняют Украину в затягивании возобновления поставок по политическим мотивам.