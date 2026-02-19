Трамп на засіданні Ради миру публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині
Київ • УНН
Трамп наголосив, що усвідомлює неоднозначну реакцію в Європі на свою позицію, однак це не змінює його оцінки діяльності угорського прем’єра.
Президент США Дональд Трамп зробив ще одну заяву про повну та беззастережну підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні виборів, назвавши його роботу "неймовірною", зокрема у сфері міграційної політики. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру, передає УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Орбан має мою повну і абсолютну підтримку на виборах. Не всім у Європі подобається така підтримка – але це нормально. Він робить неймовірну роботу, особливо в питанні імміграції, на відміну від деяких країн, які самі собі нашкодили
Президент США додав, що вже висловлював цю підтримку раніше, але вирішив повторити її публічно ще раз, підкресливши, що вважає політику Орбана ефективною та послідовною.
Нагадаємо
Угорщина розглядає припинення експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в затягуванні відновлення постачань з політичних мотивів.