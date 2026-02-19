$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 7214 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 11600 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 11131 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 19490 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 16130 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 26780 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 24826 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24841 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23978 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18362 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Трамп на засіданні Ради миру публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Трамп наголосив, що усвідомлює неоднозначну реакцію в Європі на свою позицію, однак це не змінює його оцінки діяльності угорського прем’єра.

Трамп на засіданні Ради миру публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

Президент США Дональд Трамп зробив ще одну заяву про повну та беззастережну підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні виборів, назвавши його роботу "неймовірною", зокрема у сфері міграційної політики. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру, передає УНН.

Деталі

Трамп наголосив, що усвідомлює неоднозначну реакцію в Європі на свою позицію, однак це не змінює його оцінки діяльності угорського прем’єра.

Прем’єр-міністр Орбан має мою повну і абсолютну підтримку на виборах. Не всім у Європі подобається така підтримка – але це нормально. Він робить неймовірну роботу, особливо в питанні імміграції, на відміну від деяких країн, які самі собі нашкодили 

– заявив Трамп.

Президент США додав, що вже висловлював цю підтримку раніше, але вирішив повторити її публічно ще раз, підкресливши, що вважає політику Орбана ефективною та послідовною.

Нагадаємо

Угорщина розглядає припинення експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в затягуванні відновлення постачань з політичних мотивів.

Андрій Тимощенков

Світ
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Дональд Трамп
Європа
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан