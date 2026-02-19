Трамп на засіданні Ради миру публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

Президент США Дональд Трамп зробив ще одну заяву про повну та беззастережну підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні виборів, назвавши його роботу "неймовірною", зокрема у сфері міграційної політики. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру, передає УНН.

Трамп наголосив, що усвідомлює неоднозначну реакцію в Європі на свою позицію, однак це не змінює його оцінки діяльності угорського прем’єра.

Прем’єр-міністр Орбан має мою повну і абсолютну підтримку на виборах. Не всім у Європі подобається така підтримка – але це нормально. Він робить неймовірну роботу, особливо в питанні імміграції, на відміну від деяких країн, які самі собі нашкодили