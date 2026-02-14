Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters
Киев • УНН
Отдельные дипломатические переговоры по войне в Украине и по Ирану запланированы на вторник в Женеве. Делегация США встретится с иранцами при посредничестве Омана, а затем проведет трехсторонние переговоры с Украиной и россией.
Двое отдельных дипломатических переговоров - с Украиной и рф и с Ираном - запланированы на вторник в Женеве, со ссылкой на источник, проинформированный по этому вопросу, в пятницу сообщило Reuters, пишет УНН.
Детали
Делегация США, включая посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранцами во вторник утром, сообщил источник. Представители Омана будут присутствовать и будут посредниками в контактах между США и Ираном, сообщил источник.
Затем Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями Украины и россии днем, сообщил источник.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп давит на иранское правительство после жестокого разгона протестующих и сосредоточил значительное военно-морское присутствие США в регионе.
Он также пытается склонить Украину и россию к соглашению о прекращении четырехлетнего вторжения рф в Украину.
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров13.02.26, 14:31 • 32631 просмотр