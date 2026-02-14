$42.990.00
Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

Отдельные дипломатические переговоры по войне в Украине и по Ирану запланированы на вторник в Женеве. Делегация США встретится с иранцами при посредничестве Омана, а затем проведет трехсторонние переговоры с Украиной и россией.

Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters

Двое отдельных дипломатических переговоров - с Украиной и рф и с Ираном - запланированы на вторник в Женеве, со ссылкой на источник, проинформированный по этому вопросу, в пятницу сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Делегация США, включая посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранцами во вторник утром, сообщил источник. Представители Омана будут присутствовать и будут посредниками в контактах между США и Ираном, сообщил источник.

Затем Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями Украины и россии днем, сообщил источник.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп давит на иранское правительство после жестокого разгона протестующих и сосредоточил значительное военно-морское присутствие США в регионе.

Он также пытается склонить Украину и россию к соглашению о прекращении четырехлетнего вторжения рф в Украину.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Reuters
Дональд Трамп
Оман
Соединённые Штаты
Украина
Иран