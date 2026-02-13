$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 3280 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 20400 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 31909 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 28493 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 24360 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 36255 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 59378 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 40938 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 57262 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 36571 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 24305 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 33023 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 15769 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 10953 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 19506 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 20422 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 31935 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 33310 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 59477 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 100793 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 16000 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 27392 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 31377 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 56846 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 49095 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров

Киев • УНН

 • 3306 просмотра

Украинская делегация начала подготовку к трехсторонним переговорам с США и россией в Женеве 17-18 февраля. В ее состав вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров

Украинская делегация уже начала подготовку к очередному раунду трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией 17-18 февраля в Женеве, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, указав, что среди украинских переговорщиков также должны быть Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий, пишет УНН.

17-18 февраля в Женеве должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией. Украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече

- написал Умеров в соцсетях.

Президент Украины, по словам Умерова, определил предварительный состав переговорной группы.

"Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий", - сообщил Умеров.

Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в рамках определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе

- подчеркнул глава украинской делегации.

У Зеленского подтвердили запланированный очередной раунд переговоров 17-18 февраля в Женеве13.02.26, 14:03 • 1318 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Женева
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Сергей Кислыця
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина