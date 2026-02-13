Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров

Украинская делегация уже начала подготовку к очередному раунду трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией 17-18 февраля в Женеве, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, указав, что среди украинских переговорщиков также должны быть Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий, пишет УНН.

17-18 февраля в Женеве должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией. Украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече

Президент Украины, по словам Умерова, определил предварительный состав переговорной группы.

"Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий", - сообщил Умеров.

Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в рамках определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе