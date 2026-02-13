Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Киев • УНН
Украинская делегация начала подготовку к трехсторонним переговорам с США и россией в Женеве 17-18 февраля. В ее состав вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Президент Украины, по словам Умерова, определил предварительный состав переговорной группы.
"Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий", - сообщил Умеров.
Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в рамках определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе
