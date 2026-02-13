Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров

Українська делегація уже розпочала підготовку до чергового раунду тристоронніх перемовин між Україною, США та росією 17-18 лютого у Женеві, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, вказавши, що серед українських перемовників також мають бути Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький, пише УНН.

17-18 лютого у Женеві має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та росією. Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі

Президент України, зі слів Умєрова, визначив попередній склад переговорної групи.

"Разом зі мною до складу делегації увійдуть: Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький", - повідомив Умєров.

Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи