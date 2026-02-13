$42.990.04
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Українська делегація розпочала підготовку до тристоронніх переговорів з США та Росією у Женеві 17-18 лютого. До її складу увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров

Українська делегація уже розпочала підготовку до чергового раунду тристоронніх перемовин між Україною, США та росією 17-18 лютого у Женеві, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, вказавши, що серед українських перемовників також мають бути Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький, пише УНН.

17-18 лютого у Женеві має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та росією. Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі

- написав Умєров у соцмережах.

Президент України, зі слів Умєрова, визначив попередній склад переговорної групи.

"Разом зі мною до складу делегації увійдуть: Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький", - повідомив Умєров.

Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи

- підкреслив голова української делегації.

У Зеленського підтвердили запланований черговий раунд переговорів 17-18 лютого у Женеві13.02.26, 14:03 • 1064 перегляди

Юлія Шрамко

Політика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Женева
Рада національної безпеки і оборони України
Сергій Кислиця
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
Україна