Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters

Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 16310 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 33779 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 30042 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 31311 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 57278 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 75624 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 56226 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 33552 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 44205 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 70866 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземціPhoto13 лютого, 21:18 • 9250 перегляди
Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться13 лютого, 21:21 • 8700 перегляди
Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції13 лютого, 21:59 • 13468 перегляди
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині13 лютого, 22:32 • 11487 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності13 лютого, 23:38 • 6536 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 57279 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 75624 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 56084 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 74842 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 116100 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Угорщина
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 8992 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 12683 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 34841 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 35133 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 38957 перегляди
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
NASAMS

Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Окремі дипломатичні переговори, щодо війни в Україні та щодо Ірану, заплановані на вівторок у Женеві. Делегація США зустрінеться з іранцями за посередництва Оману, а потім проведе тристоронні переговори з Україною та росією.

Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters

Двоє окремих дипломатичних переговорів - з Україною і рф та з Іраном - заплановані на вівторок у Женеві, з посиланням на джерело, поінформоване з цього питання, у п'ятницю повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Делегація США, включаючи посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зустрінеться з іранцями у вівторок вранці, повідомило джерело. Представники Оману будуть присутні та будуть посередниками у контактах між США та Іраном, повідомило джерело.

Потім Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з представниками України та росії вдень, повідомило джерело.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп тисне на іранський уряд після жорстокого розгону протестувальників і зосередив значну військово-морську присутність США в регіоні.

Він також намагається схилити Україну та росію до угоди про припинення чотирирічного вторгнення рф в Україну.

Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров13.02.26, 14:31 • 31310 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Reuters
Дональд Трамп
Оман
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран