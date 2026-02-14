Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters
Київ • УНН
Окремі дипломатичні переговори, щодо війни в Україні та щодо Ірану, заплановані на вівторок у Женеві. Делегація США зустрінеться з іранцями за посередництва Оману, а потім проведе тристоронні переговори з Україною та росією.
Двоє окремих дипломатичних переговорів - з Україною і рф та з Іраном - заплановані на вівторок у Женеві, з посиланням на джерело, поінформоване з цього питання, у п'ятницю повідомило Reuters, пише УНН.
Деталі
Делегація США, включаючи посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зустрінеться з іранцями у вівторок вранці, повідомило джерело. Представники Оману будуть присутні та будуть посередниками у контактах між США та Іраном, повідомило джерело.
Потім Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з представниками України та росії вдень, повідомило джерело.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп тисне на іранський уряд після жорстокого розгону протестувальників і зосередив значну військово-морську присутність США в регіоні.
Він також намагається схилити Україну та росію до угоди про припинення чотирирічного вторгнення рф в Україну.
