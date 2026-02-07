$43.140.00
20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 1942 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 12969 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 18113 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 17959 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 22524 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34454 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46748 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 41468 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31603 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Латвія про обстріли енергетики України: "Це терор, щоб заморозити людей на смерть"

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала російські удари по енергетиці України терором. Латвія надасть Україні технічну допомогу та закликає посилити санкції проти Росії.

Латвія про обстріли енергетики України: "Це терор, щоб заморозити людей на смерть"

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже жорстко засудила чергову хвилю російських ударів по критичній інфраструктурі України, назвавши їх цілеспрямованим актом терору. У суботу, 7 лютого, вона наголосила, що кремль свідомо намагається спровокувати гуманітарну катастрофу в розпал зими, атакуючи життєво важливі об'єкти енергопостачання. Про це пише УНН.

Деталі

За словами дипломатки, останні атаки рф були спрямовані на високовольтні лінії електропередач та ключові підстанції, що безпосередньо вплинуло на стабільність виробництва атомної енергії.

Браже підкреслила, що такі дії є частиною стратегії агресора, спрямованої на виснаження цивільного населення.

Це терор проти народу України, щоб заморозити його на смерть

– написала міністерка у соцмережі X, коментуючи наслідки ударів.

Нова допомога від Риги та посилення санкцій

На тлі енергетичної кризи Латвія підтвердила намір надати Україні додатковий пакет технічної допомоги для відновлення пошкоджених мереж. Окрім практичної підтримки, офіційна Рига активно виступає за впровадження нових масованих санкцій проти російської федерації. Байба Браже закликала міжнародних партнерів посилити тиск на агресора, щоб припинити системне нищення української інфраструктури та притягнути винних до відповідальності. 

Степан Гафтко

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергоатом
Санкції
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рига
Латвія
Україна