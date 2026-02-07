$43.140.00
Латвия об обстрелах энергетики Украины: "Это террор, чтобы заморозить людей насмерть"

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала российские удары по энергетике Украины террором. Латвия предоставит Украине техническую помощь и призывает усилить санкции против России.

Латвия об обстрелах энергетики Украины: "Это террор, чтобы заморозить людей насмерть"

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже жестко осудила очередную волну российских ударов по критической инфраструктуре Украины, назвав их целенаправленным актом террора. В субботу, 7 февраля, она подчеркнула, что кремль сознательно пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в разгар зимы, атакуя жизненно важные объекты энергоснабжения. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам дипломата, последние атаки рф были направлены на высоковольтные линии электропередач и ключевые подстанции, что непосредственно повлияло на стабильность производства атомной энергии.

Браже подчеркнула, что такие действия являются частью стратегии агрессора, направленной на истощение гражданского населения.

Это террор против народа Украины, чтобы заморозить его насмерть

– написала министр в соцсети X, комментируя последствия ударов.

Новая помощь от Риги и усиление санкций

На фоне энергетического кризиса Латвия подтвердила намерение предоставить Украине дополнительный пакет технической помощи для восстановления поврежденных сетей. Помимо практической поддержки, официальная Рига активно выступает за введение новых массированных санкций против российской федерации. Байба Браже призвала международных партнеров усилить давление на агрессора, чтобы прекратить системное уничтожение украинской инфраструктуры и привлечь виновных к ответственности. 

Удары РФ по энергообъектам Украины – это чистый террор, требующий вмешательства МУС – МИД Литвы07.02.26, 17:57 • 2714 просмотров

