Удары РФ по энергообъектам Украины – это чистый террор, требующий вмешательства МУС – МИД Литвы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что атаки РФ на гражданские объекты Украины являются военными преступлениями. Он призвал к уголовной ответственности заказчиков и исполнителей, подчеркивая необходимость вмешательства МУС.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выступил с резким заявлением после очередного массированного ракетного удара России по украинской критической инфраструктуре. Дипломат подчеркнул, что преднамеренные атаки на гражданские объекты, в частности те, что связаны с атомными электростанциями, являются военными преступлениями и требуют реальной уголовной ответственности для заказчиков и исполнителей. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Глава литовского МИД подчеркнул, что пока кремль блефует заявлениями об "энергетическом прекращении огня", на самом деле Россия лишь усиливает использование холода как инструмента войны.
Замораживание людей в темноте из-за падения температуры – это чистый террор
Особое внимание он обратил на систематические удары по объектам, обеспечивающим работу ядерной энергетики, назвав это грубым нарушением международного права.
По словам министра, мировое сообщество должно перейти от заявлений об обеспокоенности к конкретным шагам в Международном уголовном суде (МУС). Будрис убежден, что только реальная юридическая ответственность может остановить целенаправленное уничтожение жизненно важной инфраструктуры Украины.
Энергетическая помощь Литвы и призыв к союзникам
Литва продолжает наращивать поддержку украинского энергосектора для смягчения последствий обстрелов. Недавно страна передала генераторы на сумму 2,4 миллиона евро, что увеличило общий объем энергетической помощи от Вильнюса до более чем 100 миллионов евро.
Масштаб атак России требует соответствующего увеличения масштабов усилий от всех
Он отметил, что несмотря на мобилизацию дипломатов и неправительственных организаций, Украина нуждается в значительно большей поддержке от международных партнеров, чтобы выстоять под давлением российского энергетического террора.
