19:40 • 1056 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ

Киев • УНН

Международный уголовный суд получил запрос на арест российских чиновников за удары по энергетике Украины. Запрос поступил от главы МИД Литвы Кястутиса Будриса.

Суд в Гааге получил запрос на арест чиновников рф за удары по энергетике Украины. Об этом заявили DW в офисе прокурора Международного уголовного суда (МУС), передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что с просьбой выдать ордера на арест россиян ранее выступил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

В суде отметили, что согласно Римскому статуту о МУС информацию о предполагаемых преступлениях им может направить гражданин любой страны. Обычно суд не комментирует личность заявителя. Но в этом случае "могут подтвердить, что получили соответствующее обращение, поскольку заявитель сам обнародовал эту информацию".

В МУС добавили, что там уже работает следственная группа по преступлениям в Украине. Заявку от Будриса передадут ей на оценку. От дальнейших комментариев в МУС отказались "из-за конфиденциальности расследований и необходимости защищать свидетелей и источники информации".

Добавим

МИД Литвы сообщил об обращении Будриса 30 января. В Вильнюсе удары рф по энергетике Украины назвали геноцидом, который "невозможно квалифицировать иначе, чем целенаправленный план физически уничтожить украинцев как группу".

РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Гаага
Вильнюс
Литва
Украина