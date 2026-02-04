Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Киев • УНН
Международный уголовный суд получил запрос на арест российских чиновников за удары по энергетике Украины. Запрос поступил от главы МИД Литвы Кястутиса Будриса.
Суд в Гааге получил запрос на арест чиновников рф за удары по энергетике Украины. Об этом заявили DW в офисе прокурора Международного уголовного суда (МУС), передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что с просьбой выдать ордера на арест россиян ранее выступил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
В суде отметили, что согласно Римскому статуту о МУС информацию о предполагаемых преступлениях им может направить гражданин любой страны. Обычно суд не комментирует личность заявителя. Но в этом случае "могут подтвердить, что получили соответствующее обращение, поскольку заявитель сам обнародовал эту информацию".
В МУС добавили, что там уже работает следственная группа по преступлениям в Украине. Заявку от Будриса передадут ей на оценку. От дальнейших комментариев в МУС отказались "из-за конфиденциальности расследований и необходимости защищать свидетелей и источники информации".
Добавим
МИД Литвы сообщил об обращении Будриса 30 января. В Вильнюсе удары рф по энергетике Украины назвали геноцидом, который "невозможно квалифицировать иначе, чем целенаправленный план физически уничтожить украинцев как группу".
