Удари рф по енергооб'єктах України – це чистий терор, що вимагає втручання МКС – МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс виступив із різкою заявою після чергового масованого ракетного удару росії по українській критичній інфраструктурі. Дипломат наголосив, що навмисні атаки на цивільні об'єкти, зокрема ті, що пов'язані з атомними електростанціями, є воєнними злочинами та вимагають реальної кримінальної відповідальності для замовників і виконавців. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Очільник литовського МЗС підкреслив, що поки кремль блефує заявами про "енергетичне припинення вогню", насправді росія лише посилює використання холоду як інструменту війни.

Заморожування людей у темряві через падіння температури – це чистий терор – заявив Будріс.

Особливу увагу він звернув на систематичні удари по об'єктах, що забезпечують роботу ядерної енергетики, назвавши це грубим порушенням міжнародного права.

За словами міністра, світова спільнота має перейти від заяв про занепокоєння до конкретних кроків у Міжнародному кримінальному суді (МКС). Будріс переконаний, що тільки реальна юридична відповідальність може зупинити цілеспрямоване знищення життєво важливої інфраструктури України.

Енергетична допомога Литви та заклик до союзників

Литва продовжує нарощувати підтримку українського енергосектору для пом’якшення наслідків обстрілів. Нещодавно країна передала генератори на суму 2,4 мільйона євро, що збільшило загальний обсяг енергетичної допомоги від Вільнюса до понад 100 мільйонів євро.

Масштаб атак росії вимагає відповідного збільшення масштабів зусиль від усіх – підсумував Будріс.

Він зазначив, що попри мобілізацію дипломатів та неурядових організацій, Україна потребує значно більшої підтримки від міжнародних партнерів, щоб вистояти під тиском російського енергетичного терору.

