Удари рф по енергооб'єктах України – це чистий терор, що вимагає втручання МКС – МЗС Литви

Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Вінницька область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Техніка
Опалення
Starlink
Шахед-136
Х-101

Удари рф по енергооб'єктах України – це чистий терор, що вимагає втручання МКС – МЗС Литви

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що атаки рф на цивільні об'єкти України є воєнними злочинами. Він закликав до кримінальної відповідальності замовників і виконавців, наголошуючи на необхідності втручання МКС.

Удари рф по енергооб'єктах України – це чистий терор, що вимагає втручання МКС – МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс виступив із різкою заявою після чергового масованого ракетного удару росії по українській критичній інфраструктурі. Дипломат наголосив, що навмисні атаки на цивільні об'єкти, зокрема ті, що пов'язані з атомними електростанціями, є воєнними злочинами та вимагають реальної кримінальної відповідальності для замовників і виконавців. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Очільник литовського МЗС підкреслив, що поки кремль блефує заявами про "енергетичне припинення вогню", насправді росія лише посилює використання холоду як інструменту війни.

Заморожування людей у темряві через падіння температури – це чистий терор

– заявив Будріс.

Особливу увагу він звернув на систематичні удари по об'єктах, що забезпечують роботу ядерної енергетики, назвавши це грубим порушенням міжнародного права.

За словами міністра, світова спільнота має перейти від заяв про занепокоєння до конкретних кроків у Міжнародному кримінальному суді (МКС). Будріс переконаний, що тільки реальна юридична відповідальність може зупинити цілеспрямоване знищення життєво важливої інфраструктури України.

Енергетична допомога Литви та заклик до союзників

Литва продовжує нарощувати підтримку українського енергосектору для пом’якшення наслідків обстрілів. Нещодавно країна передала генератори на суму 2,4 мільйона євро, що збільшило загальний обсяг енергетичної допомоги від Вільнюса до понад 100 мільйонів євро.

Масштаб атак росії вимагає відповідного збільшення масштабів зусиль від усіх

– підсумував Будріс.

Він зазначив, що попри мобілізацію дипломатів та неурядових організацій, Україна потребує значно більшої підтримки від міжнародних партнерів, щоб вистояти під тиском російського енергетичного терору.

Степан Гафтко

