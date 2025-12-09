Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что расширение ЕС является геополитическим инструментом континента, который позволяет обеспечить мир и безопасность в Европе. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

По словам Будриса, Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, и их прогресс на пути к членству в ЕС должен быть четко зафиксирован решениями Сообщества.

Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины