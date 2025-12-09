$42.070.01
10:59 • 7054 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 13839 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 34103 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 24068 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 28246 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 38756 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33181 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34828 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32577 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34505 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы - глава МИД Литвы

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Он подчеркнул важность четких сигналов ЕС относительно интеграции Украины и Молдовы.

Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что расширение ЕС является геополитическим инструментом континента, который позволяет обеспечить мир и безопасность в Европе. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

По словам Будриса, Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, и их прогресс на пути к членству в ЕС должен быть четко зафиксирован решениями Сообщества.

Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины

- сказал Будрис.

Он добавил, что ЕС должен подавать четкие и последовательные сигналы относительно интеграции Украины, чтобы украинцы могли видеть перспективу членства и эффективнее проводить необходимые реформы.

Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС станет одним из ключевых приоритетов председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году.

Напомним

Еврокомиссар Марта Кос призвала Украину не отступать от антикоррупционных мер для сохранения лидирующих позиций на пути в ЕС. Это необходимо для завершения переговоров о вступлении до 2028 года.

Кипр будет помогать Украине на пути к членству в ЕС - Христодулидис04.12.25, 16:13 • 3292 просмотра

Ольга Розгон

