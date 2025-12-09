Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы - глава МИД Литвы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Он подчеркнул важность четких сигналов ЕС относительно интеграции Украины и Молдовы.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что расширение ЕС является геополитическим инструментом континента, который позволяет обеспечить мир и безопасность в Европе. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
По словам Будриса, Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, и их прогресс на пути к членству в ЕС должен быть четко зафиксирован решениями Сообщества.
Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины
Он добавил, что ЕС должен подавать четкие и последовательные сигналы относительно интеграции Украины, чтобы украинцы могли видеть перспективу членства и эффективнее проводить необходимые реформы.
Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС станет одним из ключевых приоритетов председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году.
Напомним
Еврокомиссар Марта Кос призвала Украину не отступать от антикоррупционных мер для сохранения лидирующих позиций на пути в ЕС. Это необходимо для завершения переговоров о вступлении до 2028 года.
