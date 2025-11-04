Україна має уникати відступу від антикорупційних зусиль задля швидкої смуги до членства в ЄС - єврокомісар

Україна повинна уникати відступу від антикорупційних зусиль, щоб залишатися на швидкій смузі до членства в ЄС, заявила у вівторок єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Високо оцінюючи зусилля Києва щодо проведення реформ у воєнний час, Кос вказала на стурбованість щодо сили антикорупційних реформ як потенційної перешкоди після літнього скандалу, викликаного законом, який міг би обмежити незалежність антикорупційних органів", - ідеться у публікації.

"На тлі труднощів, спричинених агресивною війною росії, Україна продемонструвала свою відданість курсу на вступ до ЄС, - заявила Кос європейським законодавцям перед публікацією останніх доповідей ЄС щодо прогресу щодо країн-кандидатів. - Дуже важливо зберегти цей імпульс і запобігти будь-якому ризику відступу, зокрема, у боротьбі з корупцією".

Як вказано, "з усіх країн, які подали заявки на вступ до ЄС, Брюссель дав найвищу оцінку Чорногорії, Албанії, Україні та Молдові, зазначивши, що ці країни мають намір завершити переговори щодо вступу до кінця 2026 року, кінця 2027 року та до 2028 року для останніх двох відповідно". "Наступний рік стане моментом істини для всіх країн-кандидатів, але особливо для тих, хто представив амбітні плани завершення переговорів", – додала Кос.

Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"