Україна має уникати відступу від антикорупційних зусиль задля швидкої смуги до членства в ЄС - єврокомісар

ukenru
Ексклюзив
14:17 • 3904 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9872 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10271 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12140 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12964 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19800 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41655 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24020 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81051 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46272 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 7964 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35048 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27665 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto10:24 • 4524 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11735 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 3900 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 4318 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 9870 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41655 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35325 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Девід Бекхем
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Румунія
Франція
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11950 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27852 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 27684 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 31888 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 41451 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)
Іскандер (ОТРК)

Україна має уникати відступу від антикорупційних зусиль задля швидкої смуги до членства в ЄС - єврокомісар

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Єврокомісар Марта Кос закликала Україну не відступати від антикорупційних заходів для збереження лідируючих позицій на шляху до ЄС. Це необхідно для завершення переговорів про вступ до 2028 року.

Україна має уникати відступу від антикорупційних зусиль задля швидкої смуги до членства в ЄС - єврокомісар

Україна повинна уникати відступу від антикорупційних зусиль, щоб залишатися на швидкій смузі до членства в ЄС, заявила у вівторок єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Високо оцінюючи зусилля Києва щодо проведення реформ у воєнний час, Кос вказала на стурбованість щодо сили антикорупційних реформ як потенційної перешкоди після літнього скандалу, викликаного законом, який міг би обмежити незалежність антикорупційних органів", - ідеться у публікації.

"На тлі труднощів, спричинених агресивною війною росії, Україна продемонструвала свою відданість курсу на вступ до ЄС, - заявила Кос європейським законодавцям перед публікацією останніх доповідей ЄС щодо прогресу щодо країн-кандидатів. - Дуже важливо зберегти цей імпульс і запобігти будь-якому ризику відступу, зокрема, у боротьбі з корупцією".

Як вказано, "з усіх країн, які подали заявки на вступ до ЄС, Брюссель дав найвищу оцінку Чорногорії, Албанії, Україні та Молдові, зазначивши, що ці країни мають намір завершити переговори щодо вступу до кінця 2026 року, кінця 2027 року та до 2028 року для останніх двох відповідно". "Наступний рік стане моментом істини для всіх країн-кандидатів, але особливо для тих, хто представив амбітні плани завершення переговорів", – додала Кос.

Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"04.11.25, 14:32 • 10276 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Чорногорія
Албанія
Європейський Союз
Україна
Молдова