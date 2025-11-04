ukenru
Эксклюзив
14:17 • 2268 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 7060 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 9052 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 11416 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 12370 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 19594 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 40993 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23957 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81014 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46251 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Украина должна избегать отступления от антикоррупционных усилий ради быстрого пути к членству в ЕС - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Еврокомиссар Марта Кос призвала Украину не отступать от антикоррупционных мер для сохранения лидирующих позиций на пути в ЕС. Это необходимо для завершения переговоров о вступлении до 2028 года.

Украина должна избегать отступления от антикоррупционных усилий ради быстрого пути к членству в ЕС - еврокомиссар

Украина должна избегать отступления от антикоррупционных усилий, чтобы оставаться на быстрой полосе к членству в ЕС, заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Высоко оценивая усилия Киева по проведению реформ в военное время, Кос указала на обеспокоенность относительно силы антикоррупционных реформ как потенциального препятствия после летнего скандала, вызванного законом, который мог бы ограничить независимость антикоррупционных органов", - говорится в публикации.

"На фоне трудностей, вызванных агрессивной войной россии, Украина продемонстрировала свою преданность курсу на вступление в ЕС, - заявила Кос европейским законодателям перед публикацией последних докладов ЕС о прогрессе в отношении стран-кандидатов. - Очень важно сохранить этот импульс и предотвратить любой риск отступления, в частности, в борьбе с коррупцией".

Как указано, "из всех стран, подавших заявки на вступление в ЕС, Брюссель дал наивысшую оценку Черногории, Албании, Украине и Молдове, отметив, что эти страны намерены завершить переговоры по вступлению до конца 2026 года, конца 2027 года и до 2028 года для последних двух соответственно". "Следующий год станет моментом истины для всех стран-кандидатов, но особенно для тех, кто представил амбициозные планы завершения переговоров", – добавила Кос.

Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"04.11.25, 14:32 • 9062 просмотра

Юлия Шрамко

