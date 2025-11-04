Украина должна избегать отступления от антикоррупционных усилий ради быстрого пути к членству в ЕС - еврокомиссар

Украина должна избегать отступления от антикоррупционных усилий, чтобы оставаться на быстрой полосе к членству в ЕС, заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Высоко оценивая усилия Киева по проведению реформ в военное время, Кос указала на обеспокоенность относительно силы антикоррупционных реформ как потенциального препятствия после летнего скандала, вызванного законом, который мог бы ограничить независимость антикоррупционных органов", - говорится в публикации.

"На фоне трудностей, вызванных агрессивной войной россии, Украина продемонстрировала свою преданность курсу на вступление в ЕС, - заявила Кос европейским законодателям перед публикацией последних докладов ЕС о прогрессе в отношении стран-кандидатов. - Очень важно сохранить этот импульс и предотвратить любой риск отступления, в частности, в борьбе с коррупцией".

Как указано, "из всех стран, подавших заявки на вступление в ЕС, Брюссель дал наивысшую оценку Черногории, Албании, Украине и Молдове, отметив, что эти страны намерены завершить переговоры по вступлению до конца 2026 года, конца 2027 года и до 2028 года для последних двух соответственно". "Следующий год станет моментом истины для всех стран-кандидатов, но особенно для тех, кто представил амбициозные планы завершения переговоров", – добавила Кос.

Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"