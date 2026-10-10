У Латвії розкритикували домовленість Трампа з путіним щодо російського дизпалива
Київ • УНН
Рига вважає угоду про постачання російського дизпалива суперечливим сигналом і закликає Вашингтон посилити санкції проти москви. Зеленський назвав рішення негідним і слабким.
Міністерство закордонних справ Латвії заявило, що домовленість президента США Дональда Трампа з володимиром путіним про постачання російського дизельного палива надсилає суперечливий сигнал росії та міжнародній спільноті. Попри відносно невеликі обсяги поставок, у Ризі занепокоєні можливим послабленням санкційного тиску на москву, повідомляє LETA, пише УНН.
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У латвійському МЗС наголосили, що країна, як і весь Європейський Союз, не змінила своєї позиції щодо необхідності всебічної підтримки України та посилення тиску на росію. У відомстві переконані, що саме такий підхід є найефективнішим шляхом до встановлення тривалого та справедливого миру.
Міністерство також закликало Вашингтон посилити санкції проти росії та позитивно оцінило американські обмеження проти російських платіжних платформ, які використовували для обходу санкцій. У Ризі нагадали, що 12 жовтня міністри закордонних справ ЄС планують розглянути запровадження додаткових обмежень проти москви.
Що відомо про домовленість Трампа і путіна
9 жовтня Дональд Трамп оголосив, що домовився з путіним про постачання російського дизельного палива на американський та світові ринки. За словами президента США, це має допомогти стримати зростання цін на енергоносії на тлі війни з Іраном.
росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного палива на американський та світові ринки
Він додав, що протягом листопада москва планує поставити ще 500 тисяч тонн пального, а згодом – додатковий мільйон тонн.
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Водночас Міністерство фінансів США видало тимчасовий дозвіл на постачання російського дизельного палива на світові ринки до квітня 2027 року. Рішення ухвалили за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу США на тлі занепокоєння американців зростанням цін на пальне та вартості життя.
Президент України Володимир Зеленський також розкритикував домовленість Вашингтона з москвою. Український лідер назвав рішення Трампа погодитися на постачання російських нафтопродуктів "негідним" і "слабким".
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