В Латвии раскритиковали договорённость Трампа с путиным относительно российского дизельного топлива
Киев • УНН
Рига считает соглашение о поставках российского дизельного топлива противоречивым сигналом и призывает Вашингтон усилить санкции против москвы. Зеленский назвал решение недостойным и слабым.
Министерство иностранных дел Латвии заявило, что договорённость президента США Дональда Трампа с владимиром путиным о поставках российского дизельного топлива посылает противоречивый сигнал россии и международному сообществу. Несмотря на относительно небольшие объёмы поставок, в Риге обеспокоены возможным ослаблением санкционного давления на москву, сообщает LETA, пишет УНН.
Детали
В латвийском МИД подчеркнули, что страна, как и весь Европейский союз, не изменила своей позиции относительно необходимости всесторонней поддержки Украины и усиления давления на россию. В ведомстве убеждены, что именно такой подход является наиболее эффективным путём к установлению длительного и справедливого мира.
Министерство также призвало Вашингтон усилить санкции против россии и положительно оценило американские ограничения против российских платёжных платформ, которые использовали для обхода санкций. В Риге напомнили, что 12 октября министры иностранных дел ЕС планируют рассмотреть введение дополнительных ограничений против москвы.
Что известно о договорённости Трампа и путина
9 октября Дональд Трамп объявил, что договорился с путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. По словам президента США, это должно помочь сдержать рост цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.
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Он добавил, что в течение ноября москва планирует поставить ещё 500 тысяч тонн топлива, а впоследствии – дополнительный миллион тонн.
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В то же время Министерство финансов США выдало временное разрешение на поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до апреля 2027 года. Решение приняли за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США на фоне обеспокоенности американцев ростом цен на топливо и стоимости жизни.
Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал договорённость Вашингтона с москвой. Украинский лидер назвал решение Трампа согласиться на поставки российских нефтепродуктов "недостойным" и "слабым".
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