В Латвии раскритиковали договорённость Трампа с путиным относительно российского дизельного топлива

$44.8550.14
ukenru
21:56 • 1388 просмотра
В Ростове-на-Дону атакован разводной железнодорожный мост — движение остановили
21:17 • 5624 просмотра
Келлог поддержал Украину и объяснил, почему не следует прекращать удары по российским НПЗVideo
20:43 • 8120 просмотра
В Хорватии грузовой поезд с предположительно украинским зерном сошёл с рельсов, 11 вагонов упали в овраг
20:15 • 8558 просмотра
В Ростове-на-Дону после ночной атаки до сих пор горит нефтеналивной терминалPhoto
18:31 • 15112 просмотра
Трамп заявил, что Украине нужен новый президент для переговоров с РФ — AP
10 октября, 15:13 • 25905 просмотра
Украинские переговорные группы возвращаются из США домой
10 октября, 13:01 • 27416 просмотра
Из оккупации удалось вернуть ещё 16 украинцев — ЛубинецPhoto
10 октября, 10:27 • 30991 просмотра
"россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива" — Зеленский об атаке на Запорожье Video
10 октября, 04:55 • 62643 просмотра
США пригрозили оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ — Axios
10 октября, 04:16 • 58796 просмотра
Россияне нанесли удар по Запорожью, погибли люди, под завалами домов могут находиться раненыеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
76%
746мм
Популярные новости
Зеленский поговорил с Макроном во время атаки рф на Киев: о чем договорились10 октября, 13:40 • 7898 просмотра
Дожди охватят запад, север и Винницкую область - прогноз погоды на воскресенье, 11 октябряPhoto10 октября, 14:19 • 6474 просмотра
Зеленский и Стубб обсудили поддержку ПВО Украины и прибыли рф от нефти10 октября, 15:00 • 8226 просмотра
Первая российская поставка дизеля прибыла на восточное побережье США - OSINT-аналитикиPhoto10 октября, 15:55 • 16155 просмотра
В Украине 11 октября введут почасовые отключения электроэнергии18:05 • 11300 просмотра
публикации
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 36322 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 59593 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 58710 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 63102 просмотра
Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист
Эксклюзив
9 октября, 09:35 • 75139 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Смерть легендарного дизайнера Боба Маки получила неожиданное объяснение — что обнаружили документы22:06 • 76 просмотра
Джордж Клуни прокомментировал смерть 27-летнего сына Синди Кроуфорд21:05 • 1462 просмотра
Главный мышелов Даунинг-стрит Ларри перенёс операцию и вернулся в правительственную резиденциюPhoto10 октября, 11:18 • 23399 просмотра
В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет10 октября, 02:07 • 29897 просмотра
Кара Делевинь раскрыла неожиданные подробности отношений с девушкой, которую знает более 20 летPhoto10 октября, 01:06 • 29139 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Отопление
Техника
FIFA (серия видеоигр)

В Латвии раскритиковали договорённость Трампа с путиным относительно российского дизельного топлива

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Рига считает соглашение о поставках российского дизельного топлива противоречивым сигналом и призывает Вашингтон усилить санкции против москвы. Зеленский назвал решение недостойным и слабым.

В Латвии раскритиковали договорённость Трампа с путиным относительно российского дизельного топлива

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что договорённость президента США Дональда Трампа с владимиром путиным о поставках российского дизельного топлива посылает противоречивый сигнал россии и международному сообществу. Несмотря на относительно небольшие объёмы поставок, в Риге обеспокоены возможным ослаблением санкционного давления на москву, сообщает LETA, пишет УНН.

Детали

В латвийском МИД подчеркнули, что страна, как и весь Европейский союз, не изменила своей позиции относительно необходимости всесторонней поддержки Украины и усиления давления на россию. В ведомстве убеждены, что именно такой подход является наиболее эффективным путём к установлению длительного и справедливого мира.

Министерство также призвало Вашингтон усилить санкции против россии и положительно оценило американские ограничения против российских платёжных платформ, которые использовали для обхода санкций. В Риге напомнили, что 12 октября министры иностранных дел ЕС планируют рассмотреть введение дополнительных ограничений против москвы.

Что известно о договорённости Трампа и путина

9 октября Дональд Трамп объявил, что договорился с путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. По словам президента США, это должно помочь сдержать рост цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.

россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировые рынки

– написал Трамп в Truth Social.

Он добавил, что в течение ноября москва планирует поставить ещё 500 тысяч тонн топлива, а впоследствии – дополнительный миллион тонн.

Трамп заявил, что Украине нужен новый президент для переговоров с РФ — AP10.10.26, 21:31 • 15116 просмотров

В то же время Министерство финансов США выдало временное разрешение на поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до апреля 2027 года. Решение приняли за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США на фоне обеспокоенности американцев ростом цен на топливо и стоимости жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал договорённость Вашингтона с москвой. Украинский лидер назвал решение Трампа согласиться на поставки российских нефтепродуктов "недостойным" и "слабым".

Украинские переговорные группы возвращаются из США домой10.10.26, 18:13 • 25908 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Рига
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Латвия
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина