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Головнокомандувач НАТО не бачить затримок у поставках для Patriot Україні

Київ • УНН

 • 178 перегляди

США продовжують постачати Україні ракети для Patriot і зброю, оплачену європейськими союзниками. Нові переговори щодо війни відбудуться в ОАЕ.

Головнокомандувач НАТО не бачить затримок у поставках для Patriot Україні

Головний військовий командувач НАТО, генерал Алексус Гринкевич заявив, що США продовжують постачати Україні ракети ППО для Patriot та пакети озброєння, оплачені європейськими союзниками. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Усе було доставлено, насправді, ми отримали поставку лише протягом останнього тижня. Я не буду вдаватися в інформацію про кількість чи типи ракет, але поставки тривають

– сказав Гринкевич журналістам у Ризі в п’ятницю, 30 жовтня.

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Гринкевич сказав, що "ніщо з того, що було включено до пакету PURL, що було оплачено європейськими союзниками, не було затримано", маючи на увазі програму закупівлі американської зброї під керівництвом НАТО, що фінансується іншими членами військового альянсу.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня закликав міністра оборони США Піта Гегсета підписати угоди про передачу ракет до Patriot з третіх країн Україні. 

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"Кожен третій учасник, який робив запит у уряду США, був схвалений, - сказав Гринкевич. - Ми продовжуємо працювати над вмістом майбутніх пакетів PURL. Ми наполегливо працюємо".

Заклики до більшої кількості ракет з'явилися після суперечки між Зеленським та Дональдом Трампом через рішення президента США дозволити росії продавати частину дизельного палива на світових ринках, щоб "знизити ціни". Обидві сторони намагалися послабити напруженість останніми днями та повернути переговори щодо припинення війни москви в потрібне русло, пише видання.

Тристоронні переговори між США, Україною та росією мають відновитися наступного місяця в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Юлія Шрамко

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