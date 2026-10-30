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Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине

Киев • УНН

 • 7452 просмотра

США продолжают поставлять Украине ракеты для Patriot и оружие, оплаченное европейскими союзниками. Новые переговоры по поводу войны состоятся в ОАЭ.

Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине

Главный военный командующий НАТО, генерал Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают поставлять Украине ракеты ПВО для Patriot и пакеты вооружений, оплаченные европейскими союзниками. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Всё было доставлено, на самом деле, мы получили поставку только в течение последней недели. Я не буду вдаваться в информацию о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются

– сказал Гринкевич журналистам в Риге в пятницу, 30 октября.

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Гринкевич сказал, что "ничто из того, что было включено в пакет PURL и оплачено европейскими союзниками, не было задержано", имея в виду программу закупки американского оружия под руководством НАТО, финансируемую другими членами военного альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе призвал министра обороны США Пита Хегсета подписать соглашения о передаче ракет для Patriot из третьих стран Украине. 

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"Каждый третий участник, который направлял запрос правительству США, получил одобрение, – сказал Гринкевич. – Мы продолжаем работать над содержанием будущих пакетов PURL. Мы усердно работаем".

Призывы к увеличению количества ракет прозвучали после спора между Зеленским и Дональдом Трампом из-за решения президента США разрешить россии продавать часть дизельного топлива на мировых рынках, чтобы "снизить цены". Обе стороны пытались ослабить напряжённость в последние дни и вернуть переговоры о прекращении войны москвы в нужное русло, пишет издание.

Трёхсторонние переговоры между США, Украиной и россией должны возобновиться в следующем месяце в Объединённых Арабских Эмиратах.

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Юлия Шрамко

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