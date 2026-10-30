Главный военный командующий НАТО, генерал Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают поставлять Украине ракеты ПВО для Patriot и пакеты вооружений, оплаченные европейскими союзниками. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Всё было доставлено, на самом деле, мы получили поставку только в течение последней недели. Я не буду вдаваться в информацию о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются – сказал Гринкевич журналистам в Риге в пятницу, 30 октября.

США могут отложить поставки ракет Patriot Украине до выборов — СМИ

Гринкевич сказал, что "ничто из того, что было включено в пакет PURL и оплачено европейскими союзниками, не было задержано", имея в виду программу закупки американского оружия под руководством НАТО, финансируемую другими членами военного альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе призвал министра обороны США Пита Хегсета подписать соглашения о передаче ракет для Patriot из третьих стран Украине.

Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский

"Каждый третий участник, который направлял запрос правительству США, получил одобрение, – сказал Гринкевич. – Мы продолжаем работать над содержанием будущих пакетов PURL. Мы усердно работаем".

Призывы к увеличению количества ракет прозвучали после спора между Зеленским и Дональдом Трампом из-за решения президента США разрешить россии продавать часть дизельного топлива на мировых рынках, чтобы "снизить цены". Обе стороны пытались ослабить напряжённость в последние дни и вернуть переговоры о прекращении войны москвы в нужное русло, пишет издание.

Трёхсторонние переговоры между США, Украиной и россией должны возобновиться в следующем месяце в Объединённых Арабских Эмиратах.

Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится до 10 ноября