Старт ЧЄ-2026 з футзалу: збірна України оголосила фінальну заявку

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу стартує 21 січня та пройде в Литві, Латвії та Словенії. Збірна України оголосила фінальну заявку гравців на турнір.

Старт ЧЄ-2026 з футзалу: збірна України оголосила фінальну заявку

Сьогодні, 21 січня, стартує Чемпіонат Європи-2026 з футзалу, де також візьме участь збірна України. Збірна України оголосила фінальну заявку гравців на турнір, передає УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Деталі

Фінальна заявка Національної збірної України на Євро-2026 у Литві, Латвії та Словенії виглядає наступним чином:

Воротарі: Іван Бєлімов ("Каспій", Казахстан), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко ("Київ Футзал");

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – "Євробус", Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько ("Ураган"), Ігор Корсун ("Осасуна Магна", Іспанія), Микола Микитюк ("Рібера Наварра", Іспанія).

Доповнення

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу розпочинається сьогодні, 21 січня, і триватиме до 7 лютого, та пройде одразу у трьох країнах: Литві, Латвії та Словенії. Відкривати турнір сьогодні будуть Хорватія та Франція (о 17:00), а заключний поєдинок ігрового дня проведуть Латвія та Грузія (о 20:00).

Наша збірна, яка потрапила до групи B, розпочне свої виступи у четвер, 22 січня, матчем проти Вірменії у литовському Каунасі.

Наступний матч наша команда зіграє 25 січня проти Литви, а заключний поєдинок групового етапу проти Чехії підопічні Олександра Косенка проведуть 28 січня у Ризі.

Всі учасники турніру:

  • Група A: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція;
    • Група B: Литва, Вірменія, Чехія, Україна;
      • Група C: Словенія, білорусь, Іспанія, Бельгія;
        • Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.

          На груповому етапі збірні зіграють по три матчі - по одному проти кожного із суперників. Матчі 1/4 фіналу турніру, куди вийдуть по дві кращих команди у своїх групах, пройдуть 31 січня. Вирішальний матч та гра за 3 місце відбудуться 7 лютого.

          Нагадаємо

          Збірна України з футзалу серед гравців з вадами зору виграла чемпіонат світу в Туреччині, перемігши Англію з рахунком 3:2. Українські футзалісти продовжують домінувати на світовому рівні.

          Павло Башинський

